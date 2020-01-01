По атмосфере Венеры несется гигантская волна

Ученые рассмотрели волну, которая огибает планету почти за 5 дней .

По данным исследования, проводимого с участием Института астрофизики и науки, разрыв облаков в планетарном масштабе периодически наносил удары по глубине толстого слоя облаков на Венере на протяжении 35 лет.

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В облаках Венеры, состоящей в основном из углекислого газа с облаками из капель серной кислоты, происходят гигантские атмосферные разрушения, которых еще не было нигде в Солнечной системе. Волна быстро движется на высоте около 50 километров над скрытой поверхностью и оставалась незамеченной минимум 35 лет. Об его открытии сообщается в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters, при участии Педро Мачадо из Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) и Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa).

Этот разрыв облаков в масштабе всей планеты может иногда простираться на 7500 километров через экватор, от 30º северной широты до 40º южной широты, и происходит на нижнем уровне облаков, на высотах от 47,5 до 56,5 километров. Исследователи обнаружили, что по крайней мере с 1983 года эта волна кислотных облаков периодически проходит по планете в течение пяти дней со скоростью около 328 километров в час.

Картина разрушения облаков на инфракрасных изображениях, сделанных японским космическим агентством JAXA Akatsuki Venus на орбите в 2016 году JAXA

Исследование проводилось японским космическим агентством JAXA, которое первым обнаружило то, что выглядело как атмосферная волна. Об этом свидетельствуют подробные инфракрасные изображения, сделанные с ночной стороны планеты орбитальным аппаратом JAXA Akatsuki, который исследовал средние и нижние слои атмосферы.

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В то время как исследователи наблюдали другие гигантские облака в атмосфере Венеры, такие как волна Y или неподвижная волна в форме дуги длиной 10 000 километров в верхних облаках, это первый серьезный кандидат на планетарную волну, обнаруженную на низких высоты.

Глубокая область в атмосфере, где было обнаружено это новое нарушение, ответственна за безудержный парниковый эффект, который сохраняет тепло и поддерживает поверхность при температуре 465 градусов по Цельсию, достаточно горячей, чтобы плавить свинец. Такие волны планетарного масштаба могут помочь установить связь между поверхностью и динамикой атмосферы Венеры в целом, что, в некоторой степени, все еще остается загадкой.

Быстрые разрушения преобладают в более глубоких облаках Венеры в экваториальной области, что наблюдается на левом снимке, сделанном с помощью инфракрасных изображений размером 2,26 мкм на ночной стороне Венеры, полученных 25-28 августа 2016 года камерой IR2 JAXA

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"Поскольку разрушение невозможно наблюдать на ультрафиолетовых изображениях, воспринимающих верхнюю часть облаков на высоте около 70 километров, подтверждение его волновой природы имеет решающее значение", - говорит Хавьер Перальта, возглавлявший это исследование. "Мы, наконец, нашли бы волну, переносящую импульс и энергию из глубин атмосферы и рассеивающуюся, прежде чем достигнуть вершины облаков. Следовательно, она будет передавать импульс точно на том уровне, где мы наблюдаем самые быстрые ветры так называемого атмосферного супер-ветра. - вращение Венеры, механизмы которой долгое время оставались загадкой".

Хотя это будет предметом будущих исследований, авторы предполагают, что это нарушение может быть физическим проявлением атмосферной волны типа Кельвина, распространяющейся вокруг экватора. Волны Кельвина - это класс атмосферных гравитационных волн, которые имеют важные общие черты с этой волной. Например, они распространяются в том же направлении, что и супервращающиеся ветры, и не оказывают видимого влияния на меридиональные ветры, дующие от экватора к полюсам.

Напомним, ранее сообщалось, что на Венере нашли невидимые облака.