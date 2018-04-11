На Венере нашли невидимые облака

Облака передвигаются очень быстро.

Наша злостная сестра Венера с невыносимыми условиями жизни на своей поверхности обладает очень быстрыми ветрами, скорость которых в 60 раз быстрее, чем ветра на Земле.

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Космический аппарат Venus Express, принадлежащий Европейскому Космическому Агентству, наблюдал за Венерой в период с 2006 по 2014 год. Благодаря этим исследованиям были открыты новые интересные факты о ветрах второй от Солнца планеты. Как оказалось, ветра на этой твердой планете являются весьма специфицескими.

Сторона планеты, которая не смотрит на Солнце, несколько более таинственная, чем другая сторона, которую мы знаем намного лучше. На темной стороне Венеры существуют так называемые невидимые облака, которые отвечают за климат планеты. Их формы весьма различны.

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На изображениях выше показаны три фотографии облаков Венеры, сделанные инфракрасными камерами автоматической межпланетной станции Venus Express. Постоянные облака показаны справа, динамические нестабильные облака – посередине, а таинственные еще малоизученные облака – справа.