Гигантская озоновая дыра над Арктикой закрылась

Холодный воздух, который привел к образованию озоновой дыры, наконец отступил.

Исследователи из Службы мониторинга атмосферы Коперника Европейского Союза (CAMS) сообщили, что самая большая озоновая дыра, когда-либо обнаруженная на Северном полюсе, наконец закрылась.

"Беспрецедентная озоновая дыра Северного полушария 2020 года подошла к концу", - написали исследователи CAMS.

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Дыра в озоновом слое - часть атмосферы Земли, которая защищает планету от ультрафиолетового излучения, - впервые открылась над Арктикой в ​​конце марта, когда необычные условия ветра удерживали холодный воздух над Северным полюсом несколько недель подряд.

Эти ветры, известные как полярный вихрь, создали круглую ячейку из холодного воздуха, что привело к образованию высокогорных облаков в регионе. Согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA), облака смешиваются с искусственными загрязнителями, такими как хлор и бром, и поглощают озоновый газ до тех пор, пока в атмосфере не откроется массивная дыра, примерно в три раза превышающая размер Гренландии.

По словам исследователей ESA, в то время как большая озоновая дыра открывается каждую осень над Южным полюсом, условия, которые позволяют этим дырам образовываться, намного реже в Северном полушарии. Арктическая озоновая дыра открылась в этом году только потому, что холодный воздух был сконцентрирован в этом районе гораздо дольше, чем обычно.

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В конце прошлой недели этот полярный вихрь "раскололся", заявили исследователи CAMS, создавая путь для воздуха, обогащенного озоном, для возвращения в район над Северным полюсом.

Пока слишком мало данных, чтобы сказать, представляют ли такие арктические озоновые дыры новую тенденцию. "С моей точки зрения, это первый раз, когда вы можете говорить о настоящей озоновой дыре в Арктике", - сказал Мартин Дамерис, специалист по атмосфере из Немецкого аэрокосмического центра.

Между тем ежегодная антарктическая озоновая дыра, которая существует уже около четырех десятилетий, останется сезонной реальностью в обозримом будущем. Ученые надеются, что дыра начинает закрываться; Оценка Всемирной Метеорологической Организации, проведенная в 2018 году, показала, что с 2000 года южная озоновая дыра сокращается примерно на 1–3% за десятилетие, однако, вероятно, она не исчезнет полностью, по крайней мере, до 2050 года. Более высокие температуры Антарктики, вызванные глобальным потеплением частично ответственны за очевидное сокращение дыры, но заслуга также связана с Монреальским протоколом, глобальным запретом на озоноразрушающие загрязнители, принятым в 1987 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Северный Ледовитый океан лишается льда.