Над Арктикой обнаружили озоновую дыру размером в три Гренландии

Это самая большая дыра в озоновом слое, которую когда-либо регистрировали над Северным полюсом.

Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) в своем заявлении утверждают, что озоновая дыра покрывает территорию, примерно в три раза превышающую размеры Гренландии, и может подвергнуть людей, живущих в дальних северных широтах, воздействию высоких уровней ультрафиолетового излучения, если оно станет намного больше. К счастью, похоже, что в ближайшие несколько недель дыра закроется сама собой, считают исследователи.

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Отверстия образуются в озоновом слое - слое газа в атмосфере Земли, который поглощает большую часть вредного ультрафиолетового света, излучаемого Солнцем - каждый год над Антарктидой из-за сезонных изменений облачного покрова. Озоновые дыры над Арктикой, однако, встречаются реже. Исследователи утверждают, что последний раз, когда была открыта озоновая дыра в Арктике, она была значительно меньше, чем та, которую видели сейчас.

"С моей точки зрения, это первый раз, когда вы можете говорить о настоящей озоновой дыре в Арктике", - сказал Мартин Дамерис, специалист по атмосфере из Немецкого аэрокосмического центра.

Озоновая дыра в Антарктике открывается каждый год из-за сочетания холодных температур и техногенного загрязнения. Когда в начале зимы в Антарктиде резко падает температура, над Южным полюсом образуются высокогорные облака. Промышленные химические загрязнители, в том числе хлор и бром, запускают реакции в этих облаках, которые разъедают озоновый газ.

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Исследователи утверждают, что в Арктике, где есть более изменчивые температуры, обычно нет таких озоноразрушающих условий. Но в этом году мощные ветры захватили холодный воздух в "полярный вихрь" над Арктикой. Это привело к похолоданию и большей высоте облаков, чем обычно. Отсюда началось истощение озонового слоя Северного полюса.

К счастью, из-за того, что солнце над Арктикой медленно поднимается, атмосферные температуры уже начинают повышаться, что означает, что условия, вызывающие озоновую дыру, должны скоро измениться, считают исследователи. Однако, если дыра продолжает расширяться на юг, жителям Арктики, как и жителям южной Гренландии, возможно, придется применять солнцезащитный крем, чтобы предотвратить повреждение ультрафиолетом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Арктике нашли рекордное количество микропластика.