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Ученые нашли признаки приближающейся глобальной катастрофы

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В Арктике исчез многолетний лед.
Льды в Арктике
Льды в Арктике
nasa

Специалисты НАСА показали, что большая часть многолетнего арктического ледяного покрова исчезла и была заменена тонким льдом, который тает в теплые месяцы. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Многолетний лед сохраняется более двух лет, он толще сезонного льда и глубже погружается в океан. Он также содержит меньше соли и из-за этого меньше склонен к таянию. Сезонный морской лед в толщину достигает около двух метров и практически исчезает летом.

Согласно расчетам, с 1958 года толщина ледяного покрова уменьшилась втрое, а площадь многолетнего льда сократилась на два миллиона квадратных километров. По словам ученых, в будущем скорость его истончения значительно уменьшится, однако это произойдет за счет полного исчезновения толстого льда, а не из-за прекращения климатических изменений. Напротив, Арктика станет более уязвимой к росту средней температуры воды и воздуха, что губительно скажется на природных экосистемах.

Напомним, ранее ученые выяснили, что за 25 лет уровень Мирового океана поднялся на 77,5 миллиметров.

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Теги: Арктика, лед, глобальное потепление
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