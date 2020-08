Астронавт заснял ураган Женевьева с борта МКС

Когда в четверг (20 августа) ураган Женевьева обрушился на мексиканское побережье и направился в сторону Калифорнии, астронавты и спутники наблюдали за штормом 4-й категории из космоса.

По данным Национального центра ураганов (NHC), Женевьева теперь ослабла до тропического шторма, но все еще может нанести значительный ущерб.

“Продолжение проливных дождей от Женевьевы может привести к опасным для жизни наводнениям и оползням в некоторых частях южной части Южной Нижней Калифорнии “, - предупредил NHC в обновленной информации в четверг утром. “Большие [океанские] волны, вызванные Женевьевой, до пятницы затронут части западно-центрального побережья Мексики и побережье южной части полуострова Нижняя Калифорния“.

Сила шторма также хорошо видна из космоса. В среду (19 августа) астронавт NASA Крис Кэссиди отправил в Twitter три снимка с Международной космической станции, на которых виден глаз и общий размер Женевьевы. Единственный комментарий Кэссиди о шторме, который простирается над большей частью видимой Земли на каждой фотографии, включал хэштег #HurricaneGenevieve.

Два спутника также доставили на Землю изображения урагана. Спутник GOES-16, также известный как GOES-East в связи с его геостационарным положением над Землей, в среду получил впечатляющее видео, в то время как постоянная скорость ветра достигла максимальной в 185 км / ч.

