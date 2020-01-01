Интересный факт дня: COVID впервые в мире мутировал в ребенке

Мутация произошла после рождения.

Беременная женщина с подозрением на COVID-19 была доставлена ​​на машине скорой помощи в университетскую больницу Сконе в Мальмё, Швеция, и она страдала от внезапной сильной боли в животе. Врачи заметили, что у будущего ребенка аномально низкая частота сердечных сокращений, что может быть признаком того, что ребенок не получает достаточно кислорода.

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Врачи выполнили экстренное кесарево сечение и в считанные минуты родился ребенок. Анализы крови ребенка подтвердили, что у него очень низкий уровень кислорода, а мазки из горла показали, что и мать, и ребенок страдают от COVID.

Используя мазки из горла матери и новорожденного, геном вируса был секвенирован, чтобы подтвердить возможность того, что ребенок был инфицирован COVID еще в утробе матери.

Медики из исследовательской группы в больнице обнаружили, что вирусный геном у матери и ребенка был идентичным. Поскольку ребенок был изолирован от матери сразу после кесарева сечения и не контактировал с другими членами семьи, когда проводились эти тесты, результаты подтвердили, что ребенок действительно был инфицирован до своего рождения.

Однако несколько дней спустя новое генетическое секвенирование показало, что популяция вируса ребенка изменилась и содержала мутировавшую версию вируса вместе с исходным штаммом вируса от матери.

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Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения.

Хотя мутации вирусов являются обычным явлением, эта мутация (называемая A107G) произошла всего через пять дней после рождения ребенка.

Генетические изменения могли быть вызваны контактом ребенка с внешней средой за пределами утробы матери. Однако было удивительно, как быстро произошла эта единственная мутация.

Наиболее важными открытиями были изменения, которые мы видели в плаценте. Плацента забирает кровь и питательные вещества к плоду, выводит шлаки и имеет решающее значение для роста и благополучия плода. Но половина ткани была повреждена.

Воспаление было широко распространенным, и медики обнаружили белок коронавируса на материнской и плодовой сторонах плаценты. Мы также обнаружили белок коронавируса во всех областях, поврежденных воспалением.

Мать быстро вылечилась от инфекции COVID и была выписана через четыре дня после родов, но ребенку потребовалась неонатальная помощь, поскольку он родился преждевременно (34 неделя беременности).

У ребенка выработались антитела против вируса, и после родов у него не было серьезных симптомов. Таким образом, это была собственная иммунная система ребенка, которая нейтрализовала вирус, поскольку врачи не обнаружили никаких антител в материнском грудном молоке.

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Исследование, которое было опубликовано в Британском журнале акушерства и гинекологии, является одной из немногих научных работ, посвященных изучению передачи коронавируса через плаценту.

Предыдущие исследования сообщали о быстрой плацентарной недостаточности и аномальном сердечном ритме плода, аналогично тому, что обнаружили врачи. Но с учетом того, что во всем мире инфицированы тысячи беременных женщин, передача от матери ребенку в утробе матери кажется редким осложнением COVID во время беременности.

Ученые считают, что это связано с плацентарным барьером, который защищает ребенка в утробе матери от большинства инфекций. Кроме того, жизненно важный рецептор, необходимый для проникновения коронавируса в клетки, называемый рецептором ACE-2, существует в плаценте только в небольших количествах.

В редких случаях коронавирус может повредить плаценту, что приведет к нехватке кислорода у будущего ребенка, даже если у матери на поздних сроках беременности легкий случай COVID.

Результаты показывают, что, возможно, нам следует переосмыслить, как отслеживают беременных женщин, у которых есть COVID, и их следует рассматривать как более важную группу риска.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцины от COVID-19 могут не сработать против южноафриканского варианта.