В детских пластиковых игрушках обнаружило более 100 опасных веществ

Исследование проводили много лет.

В международном исследовании исследователи оценили химический состав игрушек и предполагаемые уровни воздействия этих веществ на человека, в конечном итоге обнаружив более 100 "вызывающих озабоченность химических веществ" в пластиковых материалах для игрушек, которые могут представлять значительный риск для здоровья детей.

Читай также: В организме человека обнаружили пластик

"Из 419 химических веществ, содержащихся в твердых, мягких и пенопластовых материалах, используемых в детских игрушках, мы выявили 126 веществ, которые потенциально могут нанести вред детскому здоровью в результате рака или неканцерогенных эффектов, включая 31 пластификатор, 18 антипиренов и 8 ароматизаторов", - объясняет исследователь Петер Фантке из Технического университета Дании (DTU).

По словам исследователей, в то время как законы многих стран регулируют использование определенных потенциально токсичных химикатов в пластиковых игрушках, на международном уровне нет единого подхода, а существующие меры защиты не в достаточной степени запрещают использование потенциально вредных веществ, из которых сделаны игрушки.

"Существующие нормативные акты обычно сосредоточены на определенных химических веществах (например, фталатах, бромированных антипиренах и металлах), но в настоящее время не охватывают широкий спектр химических веществ, которые содержатся в пластиковых игрушках", - сообщила команда под руководством первого автора и аспиранта Николо Аурисано.

"Кроме того, некоторые токсичные и запрещенные добавки все еще встречаются в пластиковых игрушках также на регулируемых рынках, например, в случае переработки загрязненного пластика, неосведомленности производителей или отсутствия нормативных требований в стране-производителе".

Чтобы подчеркнуть масштаб проблемы, исследователи составили список химического состава материала игрушек - то, что не всегда раскрывается производителями продукции, но, тем не менее, было проанализировано учеными в предыдущих исследованиях.

Объединив химические данные из 25 рецензируемых исследований и оценив риск воздействия веществ на основе того, как обращаются с конкретными игрушками, команда Фантке составила свой список химических веществ, вызывающих озабоченность, ранжированных с точки зрения приоритета риска.

Читай также: К 2040 году мир загрязнят 1,3 миллиарда тонн пластика

"Мы объединили сообщенное химическое содержание в материалах игрушек с характеристиками материалов и схемами использования игрушек, такими как, как долго ребенок обычно играет с игрушкой, кладет ли ее в рот и сколько игрушек находится в доме на одного ребенка", - говорит Аурисано.

"Мы использовали эту информацию для оценки воздействия с использованием высокопроизводительных моделей баланса массы и сравнили дозы воздействия с дозами, ниже которых нет неприемлемого риска для детей".

Из 126 вызывающих озабоченность химических веществ, выявленных в ходе исследования, 27 веществ, в том числе многочисленные фталаты, антипирены и пластификаторы, уже являются общепринятыми (но все же обнаруживаются в тестируемых игрушках).

Но исследователи также определили 17 веществ, которые они определяют как вызывающие озабоченность химические вещества, которые не фигурируют в других приоритетных списках пластиковых игрушек, но, тем не менее, могут быть опасными для здоровья.

Некоторые из этих веществ известны как химические вещества, которые начинают использоваться в качестве альтернативы известным вредным химическим веществам, но сами оказываются опасными.

Другие вызывающие озабоченность химические вещества, выявленные в ходе исследования, включали вещества, которые могут быть вредными, но находились в пределах допустимых уровней или которые не могли быть количественно определены с точки зрения подверженности риску по разным причинам.

Двигаясь вперед, исследователи говорят, что набор пороговых значений, называемый "максимально допустимым химическим содержанием", может быть использован для установления ограничений на количество вызывающих озабоченность химических веществ внутри игрушек, устраняя пробелы между различными регулирующими системами, которые существуют сегодня.

"Поскольку одни и те же химические вещества могут быть обнаружены в разных концентрациях в материалах игрушек, мы оценили "максимально допустимое химическое содержание" для всех веществ, которые, как сообщается, содержатся в пластиковых игрушках", - говорит Фантке.

Читай также: Средний американец потребляет сотню тысяч микрочастиц пластика в год

"Такая информация позволит лицам, принимающим решения, разработать контрольные показатели для различных химикатов в различных приложениях, но также поможет игрушечным компаниям оценить количество химикатов, используемых для конкретной функции, по сравнению с такими контрольными показателями".

Однако до тех пор, пока лица, принимающие решения, не ограничат употребление опасных веществ, самые непосредственные лица, принимающие решения в этом контексте - родители - все еще могут действовать на основании результатов, представленных здесь.

Самое простое: перестать окружать детей пластиковыми игрушками.

По словам исследователей, дети в западных странах накапливают в среднем 18,3 кг пластиковых игрушек каждый год - и мы только начинаем выяснять, что на самом деле содержится во всей этой массе.

"Эффективный и практичный способ снизить воздействие приоритетных химикатов, присутствующих в пластиковых игрушках, - это уменьшить количество новых игрушек, которые каждый год вводят в наши дома", - пишут исследователи.

"Это также подтверждается недавним исследованием, показывающим, что на качество детской игры негативно влияет обилие игрушек , и что меньшее количество игрушек может помочь малышам лучше сосредоточиться и играть более творчески".

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект обнаружит пластик в океане.