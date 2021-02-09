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Искусственный интеллект обнаружит пластик в океане

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Пластик будут искать с воздуха.
Ученые научили искусственный интеллект опознавать пластик
Ученые научили искусственный интеллект опознавать пластик
UNIVERSITY OF BARCELONA

Ежедневно в океан смываются миллионы тонн пластика, и ученым приходится делать все возможное, чтобы следить за его местонахождением. Но вскоре в их распоряжении может появиться новый полезный инструмент. Исследователи из Университета Барселоны разработали алгоритм, который может обнаруживать и количественно определять морской мусор с помощью аэрофотоснимков, что, как они надеются, может работать с дронами для автономного сканирования морей и оценки ущерба.

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Подвести итоги нашей проблемы с загрязнением пластиком - непростая задача, ведь каждый день большая его часть попадает в океан и разбивается на более мелкие фрагменты, которые трудно отследить. Команда Университета Барселоны нацелена на эти предметы, плавающие на поверхности, в надежде улучшить существующие методы отслеживания их распространения, которые включают в себя исследование повреждений от самолетов и лодок.

Интересным примером этого является работа, выполненная The Ocean Cleanup Project, которая отважилась на Большой Тихоокеанский мусорный участок с исследовательскими судами и пролетела над ним с самолетами, оснащенными датчиками и системами визуализации. Совсем недавно он продемонстрировал способ сделать это с помощью инфракрасного излучения, чтобы отличать куски пластика, кружащиеся в океане, от других океанических обломков.

Команда Университета Барселоны вместо этого обратилась к методам глубокого обучения для анализа более 3800 аэрофотоснимков Средиземного моря у побережья Каталонии. Обучив алгоритм на этих фотографиях и используя нейронные сети для повышения его точности с течением времени, команда получила инструмент искусственного интеллекта, который мог надежно обнаруживать и количественно определять пластик, плавающий на поверхности.

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“Большое количество изображений морской поверхности, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов и самолетов в ходе кампаний по мониторингу морского мусора, а также в ходе экспериментальных исследований с известными плавучими объектами, позволило нам разработать и протестировать новый алгоритм, который достигает 80 процентов точности на удаленных объектах. обнаружение плавающего морского мусора“, - говорит член команды Одей Гарсиа-Гарин.

Инструмент может анализировать изображения по отдельности или сортировать их по разным сегментам, подсчитывая помет в каждом разделе, чтобы предложить оценку плотности. В его нынешнем виде инструмент представляет собой веб-приложение с открытым доступом, доступное профессионалам в этой области, но команда планирует разработать версию, которая может работать с дронами, чтобы полностью автоматизировать процесс.

“Методы автоматической аэрофотосъемки в сочетании с аналитическими алгоритмами являются более эффективными протоколами для контроля и изучения таких загрязнителей“, - говорит Гарсиа-Гарин.

Исследование было опубликовано в журнале Environmental Pollution.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смогли добыть топливо из пластика.

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Теги: пластик, океан, искусственный интеллект
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гость  (аноним)  09.02.2021, 14:27
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