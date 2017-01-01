Ученые смогли добыть топливо из пластика

Это может решить проблему свалок.

Специалисты из Университета Пердью (США) продемонстрировали новый способ переработки пластика. По их словам, с его помощью можно преобразовать пластик в топливо, чистые полимеры или мономеры. Они надеются, что это запустит индустрию утилизации. Работа опубликована в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

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За последние 50 лет на свалках и в природной среде скопилось около пяти миллиардов тонн пластиковых отходов. Полипропилен (термопластичный полимер пропилена) составляет 23 процента от этого числа. Его переработка значительно снизила бы накопление пластика в природе, но сотрудники Университета Пердью нацелились на более широкий спектр полимеров. Они предлагают технологию, которая способна переработать 90 процентов полиолефинов — класс высокомолекулярных соединений, получаемых из низкомолекулярных веществ. В него входит и полипропилен.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы создать силу, способную утилизировать и перерабатывать полиолефиновые отходы в различные полезные продукты, включая полимеры, нафту и чистое топливо. Наша технология способна одновременно увеличить прибыль перерабатывающей промышленности и сократить мировую массу пластикового мусора", — говорит ведущий исследователь, профессор Линда Ван (Linda Wang).

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Процесс переработки называют гидротермальным сжижением (hydrothermal liquefaction). По словам Линды Ван, полимеры плавятся при высокой температуре и растворяются в сверхкритической воде (состояние вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой). Как только пластмасса превращается в нафту (горючую смесь жидких углеводородов), ее уже можно использовать в качестве сырья или в последующем разделить на другие продукты.

Исследователи занялись этой темой из-за опасения за будущее окружающей среды. Помимо обычного пластика, который в объеме восемь миллионов тонн ежегодно поступает в океан, постепенно нарастает проблема загрязнения живых организмов, в которых все чаще находят следы микропластика.

Ученые смогли добыть топливо из пластика 0:00 / 01:21

Напомним, ранее сообщалось, что в организме человека обнаружили пластик.

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