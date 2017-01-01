Средний американец потребляет сотню тысяч микрочастиц пластика в год

От пластика уже никуда не деться.

Исследователи из Университета Виктории (Канада) провели метаанализ 26 научных работ, посвященных распространению пластика в окружающей среде. Они сопоставили эти данные с диетой среднестатистического жителя США и пришли к выводу, что в год тот потребляет около сотни тысяч частиц микропластика. Работа опубликована в журнале Environmental Science and Technology.

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Сегодня пластик становится одним из самых распространенных материалов на Земле. Его обнаружили в Марианской впадине, на глубине более 10 тысяч метров. Он проникает в личинки москитов, оттуда — в птиц, а также распространяется среди морских животных и губит цианобактерии, которые производят примерно десять процентов поступающего в атмосферу кислорода.

Сотрудники Университета Виктории решили выяснить, какое количество пластика потребляет современный человек. Они провели метаисследование 26 работ, посвященных этой теме. Благодаря им они выделили основные пути перемещения микропластика. К ним относятся: морепродукты, бутилированная вода, сахар, поваренная соль, мед, алкоголь и воздух. Возможно, микропластик поступает и с другими продуктами вроде мяса, злаков или овощей, но об их загрязнении пока нет информации. Затем авторы сопоставили эти данные с диетой среднестатистического американца, основанной на рекомендациях ВОЗ, Министерства сельского хозяйства и здравоохранения США и Национальной академии наук.

Расчет проводился для четырех категорий, разделенных по полу и возрасту. В результате получилось, что мужчины и женщины в США потребляют 121 664 и 98 305 частиц в год соответственно. У мальчиков и девочек показатели ниже: 81 331 и 74 060 частиц в год соответственно. Примерно половину из этого количества люди вдыхали, а вторая половина поступала с едой и питьем.

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Ученые отмечают, что полученные результаты нельзя считать точными. Во-первых, они учли только известные пути распространения пластика. В еде это касается 15 процентов потребляемых американцами калорий. Во-вторых, они также пренебрегли культурными традициями различных групп населения, индивидуальными привычками и географическим положением людей. Например, те, кто пьет воду только из бутылок, потребляет около 90 тысяч частиц микропластика в год, а те, кто пользуется водопроводной водой, — четыре тысячи микрочастиц в год.

Кроме того, мы до сих пор ничего не знаем о влиянии, которое частицы микропластика оказывают на организм человека. В прошлом году исследователи из Венского медицинского университета (Австрия) нашли частицы микропластика в экскрементах людей. Однако ученые предполагают, что достаточно мелкие из них могут проникать внутрь клеток, а более крупные — выделять токсичные вещества в кишечнике.

Сейчас исследователи ищут способы борьбы с пластиком. Один из таких — производство заменителей. В Технологическом институте Джорджии, к примеру, создали прозрачный гибкий материал из панцирей крабов. В перспективе он сможет заменить пластиковые упаковки для продуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что внутри самых глубоководных существ нашли пластик.

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