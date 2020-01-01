К 2040 году мир загрязнят 1,3 миллиарда тонн пластика

Если ничего не делать, экологии будет нанесен непоправимый ущерб.

Новое исследование, отображающее движение пластиковых отходов, обрисовало в общих чертах, насколько радикальной может стать ситуация, прогнозируя, что к 2040 году на сушу и в океаны будет сброшено 1,3 миллиарда тонн пластика, если не будут предприняты какие-либо значительные шаги для устранения этой тенденции.

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Мы производим около 300 миллионов тонн пластика в год, только около 10 процентов из которых перерабатываются. Миллионы тонн пластика смываются в океаны и распадаются на мелкие, трудно отслеживаемые фрагменты.

Некоторые эксперты ожидают, что наше производство пластмасс будет удваиваться каждые 11 лет, и из этого следует, что большие количества этого материала будут оказывать еще большую нагрузку на окружающую среду. Команда, состоящая из 17 мировых экспертов и возглавляемая Костасом Велисом из Университета Лидса, создала компьютерную модель того, что происходит, когда все эти пластиковые отходы используются не по назначению.

Это включало в себя определение последствий шести сценариев, в которых мы вмешиваемся по-разному, в том числе, например, уменьшение количества производимого пластика, использование альтернативных материалов, расширение возможностей переработки и расширение систем сбора пластика. Это сравнивалось с моделью "как сейчас" в качестве базовой линии.

Согласно анализу, в период с 2016 по 2040 год в мире будет сброшено 1,3 миллиарда тонн пластика на суше и в океане в рамках обычного бизнес-сценария. Даже с учетом того, что исследователи называют немедленными и согласованными усилиями, эта цифра будет сокращена только до 710 миллионов тонн пластиковых отходов.

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"Если мир не начнет действовать, мы рассчитываем, что к 2040 году на суше или в водоемах останется более 1,3 миллиарда тонн пластического загрязнения, - говорит Велис. - Как ни велика эта цифра, она могла бы быть еще больше, если бы не тот факт, что огромное количество отходов открыто сжигается - но это сжигание также влечет за собой значительные экологические издержки".

Эти экологические издержки возникают в виде токсичных паров, возникающих в результате открытого сжигания пластмасс, в отличие от тех, которые сжигаются на специальных объектах.

"Современные мусоросжигательные заводы с технологией контроля загрязнения воздуха выделяют очень мало опасных веществ, - говорит автор исследования Эд Кук из Университета Лидса. - Но при открытом сжигании сгорание часто бывает неполным, и выделяются все виды потенциально токсичных выбросов, которые могут привести к целому ряду негативных последствий для здоровья. Эти вредные вещества вдыхают люди, которые работают с отходами, а также в общинах, которые живут поблизости. Горение - это палка о двух концах. Оно уменьшает количество пластика, которое может в конечном итоге оказываются в морях и на суше, но это также создает много других экологических проблем, в том числе значительный вклад в глобальное потепление".

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Ученые разрабатывают ряд стратегий, с помощью которых человечество может решить эту проблему, начиная с улучшения услуг по сбору отходов. Поскольку в мире около двух миллиардов человек не имеют доступа к таким услугам, ожидается, что к 2040 году число таких людей увеличится до четырех миллиардов, и предоставление этим людям надлежащих средств для утилизации своих пластиков может серьезно осложнить ситуацию.

"В отсутствие услуг по сбору людям приходится делать трудный выбор в отношении того, как самим управлять отходами, открыто сжигая их, сбрасывая их на землю или направляя непосредственно в реки и прибрежные воды", - говорит Велис. "Наше моделирование показывает, что каждая дополнительная тонна собранного пластика снижает загрязнение водной среды на 0,18 тонны. Сбор отходов действительно является наиболее эффективным способом предотвращения загрязнения. Поэтому в основе любого эффективного решения должно лежать предоставление услуг и инфраструктуры по обращению с твердыми отходами для всех, что является ключевой целью цели 11 ООН в области устойчивого развития".

Другие тактики, выдвинутые группой, включают решение проблем роста производства и потребления пластмасс, замену пластиков на бумагу и компостируемые материалы и уделение большего внимания переработке при разработке продуктов и упаковки с самого начала.

"Все вмешательства, которые здесь исследуются, достижимы с использованием существующих и уже зрелых технологий", - говорит Кук. "Предлагаемый нами набор подходов уже находится в пределах наших возможностей, но для его достижения требуется политическая, общественная и корпоративная воля. Единственного решения не существует. Мы не можем просто сказать, что собираемся перерабатывать все или использовать меньше материала, нам нужно придерживаться целостного подхода и взглянуть на всю систему".

Исследование было опубликовано в журнале Science.

Напомним, ранее сообщалось. что внутри самых глубоководных существ нашли пластик.