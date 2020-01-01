Ученые обнаружили семь новых вариантов коронавируса в США

Новое исследование показало, что в США исследователи обнаружили семь вариантов коронавируса с мутацией в той же генетической букве.

Вариации коронавируса были обнаружены в штатах по всей стране, и пока не ясно, являются ли эти штаммы более заразными, но исследователи обеспокоены.

"Очевидно, что с этой мутацией что-то происходит", - сказал New York Times Джереми Камил, вирусолог из Центра медицинских наук Университета Луизианы в Шривпорте .

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Камил, соавтор нового исследования, сказал, что он секвенировал образцы коронавируса, когда заметил новые варианты, которые имеют мутации в одной и той же аминокислоте. Ученые обеспокоены тем, что мутации потенциально могут облегчить проникновение вируса в клетки человека .

Камил сказал, что все вирусы принадлежат к одной линии, и после ввода генома в онлайн-базу данных, используемую другими учеными, он узнал, что в Нью-Мексико были ученые, которые также нашли тот же вариант с той же мутацией.

Линия, которую обнаружил Камил, датируется 1 декабря, а образцы из Нью-Мексико датируются октябрем, но неясно, когда на самом деле возникли эти варианты. Были получены образцы со всей страны с этим вариантом, но с ограниченным секвенированием генома трудно понять, насколько распространены эти мутировавшие вирусы.

"В настоящий момент я бы не решился назвать место происхождения какой-либо из этих линий", - заявила Times Эмма Ходкрофт, эпидемиолог из Бернского университета и соавтор нового исследования.

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Исследование еще не прошло рецензирование. Эксперты сообщили Times, что необходимы дополнительные эксперименты, чтобы оценить, влияют ли эти мутации на передачу или заболеваемость.

Другие, более заразные варианты были обнаружены в другом месте. Недавний анализ показал, что вариант, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, известный как B.1.1.7, на 35-45 процентов более передаточен, чем другие штаммы, распространяющиеся в США , в то время как новая оценка ученых правительства Великобритании показала, что тот же вариант может быть на 30-70% более смертоносным, чем исходный коронавирус.

Центры по контролю и профилактике заболеваний прогнозируют, что к марту это будет самый распространенный вариант коронавируса.