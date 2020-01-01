Британский вариант коронавируса может быть на 70% более опасным

Согласно новой оценке, опубликованной в пятницу учеными британского правительства, вариант коронавируса, возникший в Соединенном Королевстве, вероятно, более опасен, чем исходный штамм.

В отчете, в котором проводилась оценка нескольких исследований, ученые подсчитали, что штамм, известный как B.1.1.7, может быть на 30-70% более смертоносным, чем исходный вирус.

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Исследования уже показали, что этот штамм в Великобритании лучше передается, а премьер-министр Борис Джонсон объявил в прошлом месяце, что он также может быть “связан с более высокой степенью смертности“.

Оценка подтвердила эту обеспокоенность, но ученые также заявили, что необходимо провести более обширные исследования смертей.

Между тем, более заразный вариант циркулирует по всему миру. По данным The New York Times, он был обнаружен как минимум в 82 странах. Исследование, опубликованное ранее в этом месяце, показало, что британский вариант настолько быстро распространился по США, что количество случаев, связанных с этим штаммом, удваивалось примерно каждые десять дней.

“Эти данные показывают, что B.1.1.7, вероятно, станет доминирующим вариантом во многих штатах США к марту 2021 года, что приведет к дальнейшему всплеску COVID-19 в стране, если не будут немедленно приняты срочные меры по смягчению последствий“, - говорится в документе.

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В исследовании также говорится, что вариант из Великобритании на 35-45 процентов более заразен, чем другие штаммы, распространяющиеся в США. Ученые также выразили обеспокоенность тем, что в этом варианте может развиться мутация, которая сведет вакцинацию на нет.

Пока не ясно, почему вариант для Великобритании может иметь более высокий уровень смертности. Ученые заявили, что одна из возможных причин заключается в том, что люди, которые заразились этим вирусом, могут иметь более высокую вирусную нагрузку или большее количество вируса в их организме, что связано с более серьезным COVID-19, сообщает Insider.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.