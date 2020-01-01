Ученые: Мутации коронавируса могут сделать прививки бесполезными

Вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании и распространяющийся по всему миру, по-видимому, развивает мутацию, которая, как опасаются ученые, может помочь вирусу пережить вакцинацию.

Новая мутация коронавируса обнаружена в вариантах, идентифицированных в Южной Африке и Бразилии. Ученые считают, что это позволяет вирусу избегать антител, вырабатываемых организмом, либо после иммунизации, либо после перенесенной коронавирусной инфекции. Следовательно, вакцины и некоторые препараты на основе антител могут не работать так хорошо.

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26 января Служба здравоохранения Англии сообщила, что в 11 случаях этого варианта, называемого B.1.1.7, мутация E484K содержалась в наборе данных из более чем 200 000 последовательностей в Великобритании .

Лоуренс Янг, вирусолог из Уорикского университета, сказал, что мутация "вызывает беспокойство".

Тот факт, что вариант, обнаруженный в Великобритании, похоже, приобретает эту мутацию, "показывает, что вирус, скорее всего, адаптируется к нашему иммунному ответу", - сказал он.

Вариант, обнаруженный в Южной Африке, "может более эффективно повторно инфицировать людей, которые ранее были инфицированы исходной формой вируса", - сказал он в заявлении. "Вероятно, отчасти это связано с мутацией E484K, которая может ослабить иммунный ответ".

Он сказал, что мутация также может повлиять на продолжительность реакции антител.

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Вариант, обнаруженный в Великобритании, был секвенирован в 55 странах, включая США. Согласно отчетам, основанным на данных GISAID, в США зарегистрировано как минимум 342 случая.

Производитель вакцины Novavax заявил в четверг, что его вакцина оказалась менее эффективной для варианта, обнаруженного в Южной Африке. Johnson & Johnson заявила в пятницу, что ее укол оказался менее эффективным в Южной Африке - ученые предположили, что это произошло из-за мутации E484K.

Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины работают, хотя и немного хуже, против искусственных лабораторных вариантов, содержащих мутацию. Ни одна из компаний не тестировалась на реальных вариантах коронавируса.

"Если эта мутация E484K передается большинству вариантов B.1.1.7 Великобритании, недавние заверения в недавних исследованиях показывают, что вакцины с мРНК - например, от Moderna и Pfizer - по-прежнему будут обеспечивать оптимальную защиту от исходного варианта Великобритании» могут больше не подавать заявки", - заявил в своем заявлении клинический вирусолог из Университета Лестера Джулиан Танг.

Это "тревожное событие, хотя и не совсем неожиданное", - сказал Тан.

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Саймон Кларк, адъюнкт-профессор клеточной микробиологии в Университете Рединга, сказал, что, хотя никаких оценок эффективности вакцин, используемых в Великобритании - от Pfizer и AstraZeneca, не проводилось, - они могут работать хуже против B.1.1. 7 вариантов с этой мутацией.

Мутации происходят, когда вирус реплицируется и совершает ошибки; это нормальный процесс. Но мутации вызывают беспокойство, когда они влияют на поведение вируса.

Служба общественного здравоохранения Англии сообщила, что предварительная информация предполагает, что мутация E484K была вызвана более чем одним "событием приобретения".

Это могло также произойти из-за того, что кто-то был инфицирован как вариантом, обнаруженным в Южной Африке или Бразилии, так и вариантом, обнаруженным в Великобритании, сказал Танг. Это наблюдается с вирусами гриппа, но реже с коронавирусами, добавил Танг.

Янг сказал, что какие бы изменения ни произошли в B.1.1.7 или любом другом варианте вируса, стандартные меры по ограничению передачи - например, мытье рук и социальное дистанцирование - помогут предотвратить заражение.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружен неожиданный симптом коронавируса.