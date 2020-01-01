Обнаружен неожиданный симптом коронавируса

Согласно новому исследованию, опухший или покрытый пятнами язык может быть признаком коронавирусной инфекции.

Исследователи обнаружили, что каждый четвертый пациент с коронавирусом заметил изменения на своем языке, в том числе отек, язвы, выпуклости на поверхности языка, вмятины и / или обесцвеченные пятна. Небольшой процент пациентов также сообщил о жжении во рту.

Эти результаты были основаны на наблюдениях за 666 пациентами с COVID-19 и легкой или умеренной пневмонией в полевом госпитале в Испании.

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Симптомы часто сочетались с потерей у пациентов чувства вкуса, что стало все более частым признаком вируса .

Пока не ясно, могут ли эти симптомы быть широко распространенными. Поскольку пациенты, включенные в исследование, имели умеренные случаи инфекции, исследователи не уверены, могут ли эти симптомы, получившие название "язык COVID", также затронуть людей с тяжелым коронавирусом или людей с более легкими случаями.

Хотя известно, что вирусные инфекции вызывают симптомы во рту и на языке, у пациентов с COVID-19 не так много данных об этом явлении. Отчасти это может быть связано с тем, что медицинские эксперты не проводят слишком много времени во рту пациентов из-за опасений по поводу безопасности, связанных с очень заразным вирусом.

Новые результаты были представлены 26 января, но впервые опубликованы в сентябре в Британском журнале дерматологии.

Это исследование также показало, что около 40 процентов пациентов испытывали проблемы с кожей на ладонях или подошвах ног. К ним относятся жжение, покраснение, шелушение кожи и небольшие шишки.

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Примерно у каждого десятого пациента также появилась сыпь.

Предыдущие исследования также показали, что коронавирусная инфекция может поражать руки, ноги и кожу. В мае дерматологи сообщили о пациентах с красными опухшими пальцами ног и сыпью, связанными с COVID-19. А « дальнобойщики » или люди с длительными симптомами также сообщали о кожных заболеваниях, которые могут быть признаком воспаления, вызванного вирусом.

Исследования неоднозначны в отношении того, насколько часто коронавирус вызывает сыпь и другие дерматологические симптомы.

Это последнее исследование выявило больше примеров кожных симптомов, чем многие предыдущие исследования, поэтому могли быть задействованы и другие факторы.

Ученые также не до конца понимают, когда обычно возникают эти типы симптомов, поэтому на данный момент трудно понять, могут ли они помочь предсказать более серьезные или долгосрочные случаи COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что были опубликованы первые результаты тестирования прививки от COVID-19.