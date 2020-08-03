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Медик: Коронавирус вряд ли исчезнет из-за сильной заразности

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Советник Белого дома дал неутешительный прогноз.
Доктор Фаучи считает, что мы не скоро избавимся от коронавируса
Доктор Фаучи считает, что мы не скоро избавимся от коронавируса
teletrader.com

В пятницу советник Белого дома по коронавирусу доктор Энтони Фаучи заявил, что коронавирус настолько заразен, что вряд ли когда-либо полностью исчезнет. Это противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что Covid-19 в конечном итоге исчезнет.

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"Я не верю, что он исчезнет, ​​потому что это очень легко передаваемый вирус", - сказал Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний на слушаниях в подкомитете по сдерживанию вспышки коронавируса.

Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, коронавирус, который появился около семи месяцев назад, заразил более 17 миллионов человек и убил по меньшей мере 673 822 человека. По данным Хопкинса, в США самая тяжелая вспышка в мире - более 4 миллионов случаев и не менее 152 075 случаев смерти на пятницу.

Комментарии Фоучи расходятся с Трампом, который неоднократно заявлял, что вирус "исчезнет". Заявления президента прозвучали на фоне предупреждений экспертов в области здравоохранения, в том числе в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, о том, что случаи заболевания и смерти Covid-19 могут возрасти этой осенью.

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Хотя вирус не исчезнет, ​​Фаучи ранее заявлял, что возможно, мировые лидеры и представители общественного здравоохранения могут работать над тем, чтобы снизить пандемию до "низкого уровня".

Он сказал, что в США так много случаев, потому что некоторые штаты не закрылись в начале вспышки, в то время как другие возобновили свою работу слишком рано.

Он сказал, что другие страны смогли устранить свою первую волну вспышек после закрытия, по крайней мере, 90% их несущественных предприятий.

Фаучи также сказал, что ученые никогда не смогут найти безопасную и эффективную вакцину для коронавируса, хотя он "осторожно оптимистичен". В четверг высокопоставленные представители администрации Министерства здравоохранения и социальных служб заявили на телефонной конференции, что компания Pfizer и ее конкурент Moderna, которые в понедельник начали отдельные испытания третьей фазы для своих потенциальных вакцин, уже вакцинировали "несколько сотен человек" в течение первых нескольких дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Билл Гейтс назвал перспективные способы борьбы с коронавирусом.

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Теги: коронавирус, США, COVID-19
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.08.2020, 16:29
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гость
Твари- сами его создали, чтобы убить как можно больше людей, ещё и пиз....д...е...ж..ом занимаются сатанисты пейсатые.
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