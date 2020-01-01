Билл Гейтс назвал перспективные способы борьбы с коронавирусом
Билл Гейтс уже выделил 250 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, и, как он недавно объяснил Тревору Ноу, его фонд также финансирует различные программы исследований в области лечения.
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Так какой прогресс был достигнут уже?
В интервью со Стивеном Колбертом соучредитель Microsoft рассказал ведущему Late Show о методах лечения, которые он считает наиболее перспективными.
"Есть много вещей, на которые я очень надеюсь", - говорит Гейтс. "Возможно, наиболее многообещающим является взятие крови выздоровевших пациентов - плазмы, а затем возможность перелить ее людям, у которых есть эта болезнь. У этого есть разумный шанс сработать, и в следующие несколько месяцев мы получу данные об этом".
Гейтс объясняет, что количество, которое нужно дать людям, довольно мало, поскольку плазма может быть сконцентрирована.
"Даже в развивающихся странах это инновация, которая может быть расширена и может работать", - добавил Гейтс.
Напомним, ранее сообщалось, что Билла Гейтса обвинили в распространении коронавируса.
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