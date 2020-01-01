На TikTok начали массово жаловаться в Европе

TikTok столкнулся с новым раундом жалоб со стороны регулирующих органов в Европе, где группы защиты потребителей подали серию скоординированных жалоб с утверждениями о множественных нарушениях законодательства ЕС.

Европейская организация потребителей (BEUC) подала жалобу на сайт в Европейскую комиссию и сеть органов защиты прав потребителей блока, в то время как организации потребителей в 15 странах уведомили свои национальные власти и призвали их расследовать действия гиганта социальных сетей.

Жалобы включают утверждения о несправедливых условиях, в том числе в отношении авторских прав и виртуальной валюты TikTok; опасения по поводу типа контента, с которым дети сталкиваются на платформе; и обвинения в вводящих в заблуждение методах обработки данных и конфиденциальности.

Читай также: TikTok не грозит закрытие: США договорились с Китаем

Подробности предполагаемых нарушений изложены в двух отчетах, связанных с жалобами: один касается проблем с подходом TikTok к защите прав потребителей , а другой посвящен защите данных и конфиденциальности .

Что касается безопасности детей, то в отчете TikTok обвиняется в неспособности защитить детей и подростков от скрытой рекламы и “потенциально опасного“ контента на своей платформе.

TikTok уже столкнулся с вмешательством регулирующих органов в Италии в этом году в ответ на опасения по поводу безопасности детей - в этом случае после смерти десятилетней девочки в стране. Местные СМИ сообщили, что ребенок умер от удушья после участия в акции «затемнение» на TikTok, что вызвало экстренное вмешательство DPA.

Вскоре после этого TikTok согласился повторно выпустить возрастной порог, чтобы проверить возраст каждого пользователя в Италии, хотя проверка просто просит пользователя ввести дату, чтобы подтвердить свой возраст, поэтому кажется тривиально простым обойти.

Из отчета:

Читай также: TikTok вводит родительский контроль

Во Франции 45% детей младше 13 лет указали, что пользуются приложением. В Соединенном Королевстве исследование 2020 года, проведенное Управлением по телекоммуникациям (OFCOM), показало, что 50% детей в возрасте от восьми до 15 лет загружают видео в TikTok как минимум раз в неделю. В Чешской Республике исследование 2019 года показало, что TikTok очень популярен среди детей 11-12 лет. В Норвегии в новостной статье сообщалось, что 32% детей в возрасте 10-11 лет использовали TikTok в 2019 году. В Соединенных Штатах The New York Times показала, что более одной трети ежедневных пользователей TikTok составляют 14 лет и младше, и многие видео кажутся исходить от детей младше 13 лет. Тот факт, что многие несовершеннолетние пользователи активны на платформе, не является неожиданностью, поскольку недавние исследования показали, что в среднем большинство детей все чаще и чаще имеют мобильные телефоны (например, к семи годам в Великобритании).

Недавнее исследование, проведенное при поддержке ЕС, также показало, что проверка возраста на популярных платформах социальных сетей “в основном неэффективна“, поскольку дети любого возраста могут обойти ее, просто солгав о своем возрасте.

Условия эксплуатации

Другой вопрос, поднятый в жалобах, касается утверждения о несправедливых условиях использования, в том числе в отношении авторских прав, при этом BEUC отмечает, что Условия и положения TikTok дают ему “безотзывное право на использование, распространение и воспроизведение видео, опубликованных пользователями, без вознаграждения“.

Функция виртуальной валюты, которую он предлагает, также отмечена как проблемная с точки зрения прав потребителей.

Читай также: Новый рекорд: Приложение TikTok скачали более 2 миллиардов раз

TikTok позволяет пользователям покупать цифровые монеты, которые они могут использовать для покупки виртуальных подарков для других пользователей (которые, в свою очередь, могут быть конвертированы пользователем обратно в монеты). Но BEUC заявляет, что его «Политика виртуальных предметов» содержит «несправедливые условия и вводящие в заблуждение методы», указывая на то, что компания заявляет о «абсолютном праве» изменять обменный курс между монетами и подарками, тем самым «потенциально искажая финансовую транзакцию сама по себе».

Конфиденциальность

Что касается защиты данных и конфиденциальности, платформу социальных сетей также обвиняют в целом ряде «вводящих в заблуждение» практик, в том числе (опять же) в отношении детей. Здесь жалоба обвиняет TikTok в том, что пользователи не смогли четко проинформировать пользователей о том, какие персональные данные собираются, с какой целью и по какой юридической причине - как того требует Общие правила защиты данных Европы (GDPR).

Другие проблемы, отмеченные в отчете, включают отсутствие какого-либо отказа от обработки персональных данных для рекламы (так называемое «принудительное согласие» - в чем-то также обвиняются такие технологические гиганты, как Facebook и Google ); отсутствие явного согласия на обработку конфиденциальных персональных данных (которые имеют особую защиту в соответствии с GDPR); и отсутствие безопасности и защиты данных, среди прочего.

Напомним, ранее сообщалось, что еще одна страна хочет запретить TikTok.