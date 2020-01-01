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TikTok не грозит закрытие: США договорились с Китаем

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TikTok перейдет под управление Oracle и Walmart.
TikTok в безопасности в США
TikTok в безопасности в США
https://techxplore.com

TikTok Global планирует провести публичное размещение акций, заявила в понедельник ее китайская материнская компания ByteDance после объявления о сделке на выходных, которая предотвратит закрытие популярного приложения в США.

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Соглашение, которое было одобрено Дональдом Трампом, предусматривает, что гигант Кремниевой долины Oracle станет партнером по данным для платформы обмена видео, а Walmart станет коммерческим партнером, создав новую американскую компанию под названием TikTok Global.

В понедельник ByteDance заявил в своем заявлении в социальных сетях, что TikTok Global планирует запустить “небольшой раунд финансирования перед IPO“, после чего он станет дочерней компанией ByteDance, на 80 процентов принадлежащей ей.

Компания добавила, что в совет директоров TikTok Global входят основатель ByteDance Чжан Имин, а также его нынешние директора и генеральный директор Walmart.

“TikTok Global также запустит план размещения акций для дальнейшего улучшения своей структуры корпоративного управления и прозрачности“, - говорится в заявлении. 

Bloomberg News сообщил, что Bytedance добивается оценки TikTok в 60 миллиардов долларов, ссылаясь на человека, знакомого с этим вопросом.

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TikTok, который стал всемирным явлением благодаря своему бренду коротких захватывающих видеороликов, в последние месяцы подвергся критике из-за эскалации напряженности между Китаем и Западом.

Трамп заявил, что TikTok собирает данные о пользователях в Пекине, без предоставления доказательств, и в начале августа дал ByteDance срок до 20 сентября, чтобы передать операции TikTok в США американской компании.

ByteDance, находясь под давлением Китая, чтобы тот не уступил требованиям США, намеревался прояснить “слухи“ в понедельник после того, как были объявлены подробности сделки. В нем говорится, что текущий план “не предполагает передачи каких-либо алгоритмов и технологий“.

В то время как Oracle имеет право проверять исходный код TikTok в США, ByteDance заявила, что отображение исходного кода - это способ для транснациональных корпораций устранить проблемы безопасности местных данных.

ByteDance добавил, что “так называемый налоговый платеж в размере 5 миллиардов долларов в казначейство США“ является прогнозом корпоративного подоходного налога и других операционных налогов, которые TikTok должен будет заплатить для развития бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против TikTok и WeChat.

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Теги: TikTok, США, Китай, Oracle
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