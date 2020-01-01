Интересный факт дня: Еда с нашего стола не влияет на собак

Сухие корма хуже перевариваются.

Согласно новому исследованию, некоторые виды пищи для людей легче перевариваются вашей собакой, чем сухие гранулы собачьего корма. Приведет ли эта более естественная диета предков к более здоровой собаке - это другой вопрос, но, по крайней мере, это может заставить вашего питомца меньше какать (на самом деле до двух третей).

Идея о том, что человеческая пища вредна для собак, относительно нова и исторически основана на маркетинге, а не на науке.

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В течение тысяч лет люди скармливали свои объедки собачьим питомцам, которые медленно эволюционировали, чтобы переваривать их. С другой стороны, коммерческий корм для собак насчитывает всего полтора века и, вероятно, возник как способ сделать пищевые отходы более прибыльными.

Сегодня, после десятилетий необоснованного маркетинга, многие владельцы домашних животных считают, что отходы со стола опасны для их собак, в то время как корм полон всех питательных веществ, в которых нуждаются их собаки.

Однако в последние годы, когда стала известна история "Big Kibble" и некоторые корма для домашних животных были отозваны из соображений безопасности, домашние альтернативы стали намного более популярными, и многие владельцы домашних животных начали переходить на здоровую пищу. свежие, органические, беззерновые и минимально обработанные коммерческие варианты.

Эти слова, безусловно, звучат здоровее, но означает ли это, что они лучший выбор? По правде говоря, мы просто еще не знаем.

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Многие коммерческие рационы для домашних животных не подвергались тщательному тестированию и детальному сравнению, хотя технически они соответствуют стандартам "полноценного и сбалансированного питания". Также неясно, как определить, что на самом деле содержала "естественная" наследственная диета собаки и какое влияние современная еда может оказать на их общее состояние здоровья.

Тем не менее, некоторые из первых исследований кормов для собак, пригодных для людей, теперь обнаружили несколько преимуществ отказа от корма. Кормление собак смесью мяса и овощей, которая нравится нам самим, делает собаку меньше, чем сухой корм.

По словам авторов, когда дюжине гончих давали стандартную диету, состоящую из сухого корма в течение четырех недель, собакам приходилось есть значительно больше, чтобы поддерживать свою массу тела, какают в три раза больше, чем когда им давали диету человеческого уровня. По сравнению со свежими ингредиентами, кусочки корма вызывают у собак в 1,5-1,7 раза больше какашек.

Это означает, что питательные вещества, содержащиеся в пище человека, легче усваиваются собаками. Более того, последние две диеты, по-видимому, модифицировали бактерии в кишечнике собак так, как не могли кормить.

"Как мы показали в предыдущих исследованиях, фекальные микробные сообщества здоровых собак, которых кормили свежей пищей, отличались от тех, которых кормили сухим кормом", - говорит ученый-диетолог Келли Суонсон из Университета Иллинойса.

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"Эти уникальные микробные профили, вероятно, были вызваны различиями в обработке рациона, источниках ингредиентов, а также концентрации и типе пищевых волокон, белков и жиров, которые, как известно, влияют на то, что переваривается собакой и что достигает толстой кишки для ферментации".

Результаты в значительной степени совпадают с предыдущими исследованиями, которые показали, что диета из свежего или сырого мяса также может изменить микробиом собаки, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как это в конечном итоге влияет на здоровье собаки.

В 2018 году Суонсон и ее коллеги накормили восемь гончих либо сухим кормом, либо беззерновой жареной диетой, либо сырыми продуктами. Анализируя их физическую активность, мочу, стул и кровь, авторы обнаружили, что жареные продукты легче переваривать, чем крупы, в то время как как беззерновые, так и сырые диеты приводили к более низкому уровню сахара в крови и более высокому уровню жира.

Но это не обязательно означает, что эти продукты более полезны. Несколько лет назад некоторые беззерновые корма для собак были связаны с одной из форм сердечного заболевания собак, что привело к тому, что Федеральный совет по лекарственным средствам США (FDA) предостерег от этого типа диеты для собак.

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Кроме того, помимо здоровья наших питомцев, необходимо учитывать также воздействие на окружающую среду. Если каждую собаку кормить человеческим мясом, рыбой и овощами, последствия для выбросов углерода и изменения климата будут огромными.

Таким образом, некоторые ученые выступают за то, чтобы мы заменили сухие корма и пищу, пригодную для людей, на диеты , основанные на насекомых, которые могут производить в 25 раз меньше выбросов парниковых газов на килограмм сельскохозяйственных культур, чем говядина, при этом используется в 47 раз меньше земли и примерно в 20 раз меньше воды.

В конце концов, Суонсон говорит, что если диета является безопасной и отвечает потребностям вашей собаки в питании, она считает ее приемлемым вариантом. Если вы хотите платить больше за ингредиенты премиум-класса, решать вам.

"Для меня самое главное - протестировать эти новые диетические форматы и продукты до того, как они появятся в продаже", - сказала она в 2018 году.

Пока мы не узнаем больше, это кажется взвешенным подходом.

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