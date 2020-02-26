Интересный факт дня: У женщины моча превращалась в алкоголь

К сожалению, это ее и убило.

Интересный случай описали медики в журнале Annals of Internal Medicine. 61-летняя американка страдала от алкогольного цирроза печени, хотя и не употребляла спиртного.

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Оказалось, что у нее была редкая патология: в мочевом пузыре завелся грибок, который превращал мочу в алкоголь.

”Candida glabrata - это грибок, который очень напоминает Saccharomyces cerevisiae, известный среди обывателей как пивные дрожжи. Мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда дрожжи, вырабатывающие этиловый спирт, поселились в мочевом пузыре пациентки и привели к развитию алкогольного цирроза печени”, - пишут медики.

Врачи пытались помочь женщине, назначив антигрибковую терапию, но помочь ей не удалось. У нее был диабет, который и убил ее.

Напомним, ранее мы узнавали, что средняя температура человека снизилась.