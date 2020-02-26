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Интересный факт дня: У женщины моча превращалась в алкоголь

Комментариев: 2
К сожалению, это ее и убило.
Алкоголь может вырабатываться и внутри человека
Алкоголь может вырабатываться и внутри человека
freepik.com

Интересный случай описали медики в журнале Annals of Internal Medicine. 61-летняя американка страдала от алкогольного цирроза печени, хотя и не употребляла спиртного. 

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Оказалось, что у нее была редкая патология: в мочевом пузыре завелся грибок, который превращал мочу в алкоголь.

Candida glabrata - это грибок, который очень напоминает Saccharomyces cerevisiae, известный среди обывателей как пивные дрожжи. Мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда дрожжи, вырабатывающие этиловый спирт, поселились в мочевом пузыре пациентки и привели к развитию алкогольного цирроза печени”, - пишут медики.

Врачи пытались помочь женщине, назначив антигрибковую терапию, но помочь ей не удалось. У нее был диабет, который и убил ее.

Напомним, ранее мы узнавали, что средняя температура человека снизилась.

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Теги: интересные факты, алкоголь
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Комментариев (2)
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SergioS    26.02.2020, 10:47
Оценка:  0
SergioS
И вообще, это был самогонный аппарат...
гость  (аноним)  26.02.2020, 10:43
Оценка:  0
гость
медики как обычно лечили последствия а не причину.Сахар(глюкоза) попадали из крови в мочу через почки, потому и был материал для брожения... Увы это очередная жертва медицинских наблюдений а не лечения.
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