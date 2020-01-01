Интересный факт дня: Клетки человека стареют слишком медленно

Наши клетки выглядят молодо для своего возраста по сравнению с клетками шимпанзе.

Многие люди доживают до 70-80 лет, некоторые даже доживают до 100 лет. Но жизнь наших ближайших родственников-животных намного короче. Шимпанзе, например, редко доживают до 50 лет, несмотря на то, что у них почти 99% нашего генетического кода.

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Хотя достижения в медицине и питании за последние 200 лет увеличили продолжительность жизни человека на несколько лет, новое исследование предполагает, что существует более древнее объяснение того, почему люди являются приматами-долгожителями.

По словам исследователей, отчасти секрет человеческого долголетия может заключаться в химических изменениях ДНК в наших клетках, которые замедлили скорость старения человека за 7-8 миллионов лет с тех пор, как наши предки разошлись с шимпанзе.

Результаты появятся 21 сентября в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

В последнее десятилетие исследователи обнаружили, что химические метки в геноме человека - модификации, которые могут влиять на активность гена без изменения лежащей в основе последовательности ДНК - фактически меняются с возрастом.

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Исследования показали, что определенные участки нашей ДНК приобретают или теряют химические метки, называемые метильными группами, таким образом, который отмечает время, как метроном. Изменения настолько постоянны, что их можно использовать как «часы старения», чтобы определить возраст человека с точностью до четырех лет.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Дьюка и Университета Джорджа Вашингтона, знаменует собой первый анализ подобных возрастных изменений у шимпанзе, сказала ведущий автор Элейн Гевара, доцент кафедры эволюционной антропологии в Университете Дьюка.

Гевара и ее коллеги проанализировали около 850 000 таких участков в крови 83 шимпанзе в возрасте от 1 до 59 лет.

Разумеется, они обнаружили, что старение накладывает отпечаток на геном шимпанзе, как и на человека. Более 65000 участков ДНК, которые исследовали ученые, изменялись как часы на протяжении всей жизни: одни получали метилирование, а другие его теряли.

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"Большая часть их генома показывает возрастную закономерность", - сказала Гевара.

Схема была настолько надежной, что исследователи смогли использовать уровни метилирования ДНК, чтобы определить возраст шимпанзе с точностью до 2,5 лет, что намного точнее, чем современные методы оценки возраста диких животных по степени износа коренных зубов.

Когда исследователи сравнили скорость изменений, которые они обнаружили у шимпанзе, с опубликованными данными для людей, часы эпигенетического старения у шимпанзе тикали быстрее.

Неизвестно, отслеживают ли эти изменения просто процесс старения или активно способствуют ему, говорит Гевара.

Но исследователи надеются, что такая работа в конечном итоге сможет дать ключ к разгадке механизмов регуляции генов, лежащих в основе физического и когнитивного ухудшения, которое часто сопровождает старение, и приведет к новым способам борьбы с заболеваниями, связанными со старением.

Напомним, ранее мы узнали, что классическая музыка лечит эпилепсию.