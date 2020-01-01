Интересный факт дня: Способность переваривать молоко оказалось мутацией

Эта довольно молодая мутация позволила нашим предкам выжить.

Люди могли переваривать молочные продукты во взрослом возрасте только последние несколько тысяч лет - и это было результатом генетической мутации "толерантности к лактозе".

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Эксперты из Университета Йоханнеса Гутенберга изучили останки воинов бронзового века, убитых в 1200 году до нашей эры на берегу реки на территории современной Германии. Анализ ДНК показал, что только у каждого восьмого есть ген, расщепляющий лактозу - разновидность сахара в молоке. Мутация вызывает особый фермент, называемый лактазой.

Около 90 процентов населения, живущего в том же районе, обладают способностью перерабатывать лактозу, что позволяет предположить, что мутация распространилась всего за несколько тысяч лет.

Ведущий автор, профессор Йоахим Бургер, сказал, что это огромная разница, ведь с тех пор было не более 120 поколений людей.

Исследование, опубликованное в Current Biology, показало, что помимо толерантности к лактозе и нескольких других генетических вариантов, геномы воинов бронзового века были похожи на геномы сегодняшних жителей северной Германии и региона Балтийского моря.

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Профессор Даниэль Вегманн из Фрибургского университета в Швейцарии сказал, что единственный способ объяснить это различие на сегодняшний день - это "очень сильный естественный отбор".

"Мы пришли к выводу, что за последние 3000 лет у лиц с устойчивостью к лактазе было больше детей или, наоборот, у этих детей были больше шансов на выживание, чем у детей без этой черты. В каждом поколении у лиц с устойчивостью к лактазе шансы дожить до репродуктивного возраста на 6 процентов выше, чем у лиц, не устойчивых к лактазе", - добавил он.

Но исследователи говорят, что до сих пор нет ответа на вопрос, почему способность переваривать сахар в молоке после младенчества дает такое большое эволюционное преимущество.

Многие люди по-прежнему не переносят молоко. Без лактазы молоко вызывает неприятные побочные эффекты, включая метеоризм и спазмы.

В 2007 году та же команда установила, что почти ни один из первых оседлых фермеров в Европе не обладал устойчивостью к лактазе.

В исследовании также был проанализирован генетический материал костей бронзового века, найденных в Восточной и Юго-Восточной Европе для сравнения. Ученые обнаружили, что они также показывают низкие частоты персистенции лактазы.

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Останки воина из долины Толленсе - это, по мнению исследователей, старейшее известное сражение в Европе. Останки были впервые обнаружены здесь в 1990-х годах, и более 10 лет археологи систематически ищут в реке новые. Были обнаружены кости более 100 человек, многие из которых демонстрируют следы ожесточенного боя.

Многие из них содержат наконечники стрел, а некоторые черепа были раздавлены тупыми предметами. По словам Вегманна, в этом было задействовано несколько тысяч человек, некоторые из которых были верхом на лошади.

Раскопки на поле боя Stefan Sauer

"Удивительно, что во время битвы при Толленсе, более чем через 4000 лет после появления сельского хозяйства в Европе, стойкость лактазы у взрослых была такой редкостью. Поскольку молоко является высокоэнергетическим и относительно незагрязненным напитком, его употребление могло дать больше шансов на выживание во время нехватки продовольствия или когда запасы питьевой воды были загрязнены", - добавил он.

"В частности, в раннем детстве, вскоре после отлучения от груди, этот фактор часто мог быть решающим среди доисторических популяций".

Сегодня пить молоко стало обычной практикой в ​​Северной Европе, США и других местах, но во многих культурах это строго запрещено.

В 2000 году Китай начал общенациональную кампанию по поощрению употребления молока и молочных продуктов по соображениям здоровья. Стране пришлось преодолеть предубеждения старших поколений. Сыр, который по сути является молоком, все еще может вызывать тошноту у многих китайцев.

В Северной Европе более 90 процентов людей имеет устойчивость к лактазе. Но у многих африканцев нет этой черты, и это также необычно для Азии и Южной Америки.

Результаты были опубликованы в журнале Current Biology.

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