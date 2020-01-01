Интересный факт дня: Способность переваривать молоко оказалось мутацией
Люди могли переваривать молочные продукты во взрослом возрасте только последние несколько тысяч лет - и это было результатом генетической мутации "толерантности к лактозе".
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Эксперты из Университета Йоханнеса Гутенберга изучили останки воинов бронзового века, убитых в 1200 году до нашей эры на берегу реки на территории современной Германии. Анализ ДНК показал, что только у каждого восьмого есть ген, расщепляющий лактозу - разновидность сахара в молоке. Мутация вызывает особый фермент, называемый лактазой.
Около 90 процентов населения, живущего в том же районе, обладают способностью перерабатывать лактозу, что позволяет предположить, что мутация распространилась всего за несколько тысяч лет.
Ведущий автор, профессор Йоахим Бургер, сказал, что это огромная разница, ведь с тех пор было не более 120 поколений людей.
Исследование, опубликованное в Current Biology, показало, что помимо толерантности к лактозе и нескольких других генетических вариантов, геномы воинов бронзового века были похожи на геномы сегодняшних жителей северной Германии и региона Балтийского моря.
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Профессор Даниэль Вегманн из Фрибургского университета в Швейцарии сказал, что единственный способ объяснить это различие на сегодняшний день - это "очень сильный естественный отбор".
"Мы пришли к выводу, что за последние 3000 лет у лиц с устойчивостью к лактазе было больше детей или, наоборот, у этих детей были больше шансов на выживание, чем у детей без этой черты. В каждом поколении у лиц с устойчивостью к лактазе шансы дожить до репродуктивного возраста на 6 процентов выше, чем у лиц, не устойчивых к лактазе", - добавил он.
Но исследователи говорят, что до сих пор нет ответа на вопрос, почему способность переваривать сахар в молоке после младенчества дает такое большое эволюционное преимущество.
Многие люди по-прежнему не переносят молоко. Без лактазы молоко вызывает неприятные побочные эффекты, включая метеоризм и спазмы.
В 2007 году та же команда установила, что почти ни один из первых оседлых фермеров в Европе не обладал устойчивостью к лактазе.
В исследовании также был проанализирован генетический материал костей бронзового века, найденных в Восточной и Юго-Восточной Европе для сравнения. Ученые обнаружили, что они также показывают низкие частоты персистенции лактазы.
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Останки воина из долины Толленсе - это, по мнению исследователей, старейшее известное сражение в Европе. Останки были впервые обнаружены здесь в 1990-х годах, и более 10 лет археологи систематически ищут в реке новые. Были обнаружены кости более 100 человек, многие из которых демонстрируют следы ожесточенного боя.
Многие из них содержат наконечники стрел, а некоторые черепа были раздавлены тупыми предметами. По словам Вегманна, в этом было задействовано несколько тысяч человек, некоторые из которых были верхом на лошади.
"Удивительно, что во время битвы при Толленсе, более чем через 4000 лет после появления сельского хозяйства в Европе, стойкость лактазы у взрослых была такой редкостью. Поскольку молоко является высокоэнергетическим и относительно незагрязненным напитком, его употребление могло дать больше шансов на выживание во время нехватки продовольствия или когда запасы питьевой воды были загрязнены", - добавил он.
"В частности, в раннем детстве, вскоре после отлучения от груди, этот фактор часто мог быть решающим среди доисторических популяций".
Сегодня пить молоко стало обычной практикой в Северной Европе, США и других местах, но во многих культурах это строго запрещено.
В 2000 году Китай начал общенациональную кампанию по поощрению употребления молока и молочных продуктов по соображениям здоровья. Стране пришлось преодолеть предубеждения старших поколений. Сыр, который по сути является молоком, все еще может вызывать тошноту у многих китайцев.
В Северной Европе более 90 процентов людей имеет устойчивость к лактазе. Но у многих африканцев нет этой черты, и это также необычно для Азии и Южной Америки.
Результаты были опубликованы в журнале Current Biology.
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