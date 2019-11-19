Интересный факт дня: Еда спасает нас от болезней

Традиционный суп имеет противомалярийные свойства.

Британские медики проверили 56 образцов бульона на противомалярийную активность. Они обнаружили пять вариантов супа, которые мешают бесполому размножению возбудителя болезни, и еще четыре, которые блокируют половое размножение. Среди этих бульонов есть мясные, куриные и вегетарианские — а значит, следующий антималярийный препарат может оказаться животного происхождения. Исследование опубликовано в журнале Archives of Disease in Childhood.

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Сколько человечество не борется с малярией, до сих пор истребить ее до конца не удалось. Несмотря на то, что давно известны протоколы ее лечения, в мире постепенно распространяются малярийные плазмодии, устойчивые к стандартным методам терапии. Поэтому исследователи продолжают поиск веществ, которые могли бы стать новым лекарством.

Группа ученых из Имперского колледжа в Лондоне под руководством Джейка Бома (Jake Baum) вдохновилась примером китаянки Юю Ту, которая в 2016 году получила Нобелевскую премию по медицине за разработку антималярийного препарата. Ту выделила его из растения Artemisia annua, которое используется в традиционной китайской медицине. Британские ученые предположили, что и в основе других традиционных методах борьбы с лихорадкой может лежать действие противомалярийных веществ.

Мишенью для исследования стал бульон, который матери часто варят детям, когда те заболевают. Авторы работы попросили учащихся начальной школы, которые происходили из семей разных национальностей, принести в школу образец домашнего бульона. Всего они собрали 56 образцов. Их затем заморозили, центрифугировали, стерилизовали и проверили на антималярийную активность.

Сначала исследователи оценили, насколько бульоны мешают плазмодию размножаться бесполым путем — с помощью деления. В некоторых бульонах малярийный плазмодий делился активнее, чем обычно — видимо, из-за обилия питательных жиров. Но 5 образцов из 56 заблокировали его рост более чем на 50 процентов, а два показали результат, сравнимый с артемизинином — тем самым препаратом, который разработала Юю Ту.

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Затем авторы работы исследовали бульоны на способность предотвратить половое размножение плазмодия. Для этого в бульон помещали его гаметоциты (половая стадия плазмодия), которые передвигаются с помощью жгутиков, и отслеживали, какая их часть свои жгутики потеряет. В четырех образцах удалось лишить жгутиков более половины клеток — правда, это были не те же самые образцы, которые помешали бесполому размножению.

Ученые не собирали рецепты отдельных супов, но выяснили, что они относятся к разным категориям — мясные, куриные и вегетарианские. Это означает, что целебными свойствами могут обладать разные бульоны — а не только куриный, как считают некоторые ученые и многие другие люди. А также это теоретически может привести к открытию нового антималярийного препарата животного происхождения.

Тот факт, что им не удалось обнаружить одного бульона, который заблокировал бы оба типа размножения плазмодия, авторы не считают удивительным, поскольку клетки паразита на разных стадиях отличаются по своей физиологии. Также авторы описывают анекдотический случай, который, по их мнению, подтверждает достоверность их измерений: они обнаружили, что два образца дают очень похожие результаты — а потом выяснили, что их принесли в школу два ребенка из одной семьи, которые учились в разных классах.

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