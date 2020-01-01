NASA похоронило марсианского крота

Миссия по бурению Марса провалилась.

NASA и Немецкий аэрокосмический центр (DLR) официально объявили о закрытии проекта посадочного модуля Mars InSight. Инструмент был разработан для глубокого бурения марсианской почвы, но вскоре после развертывания столкнулся с препятствием, и теперь он заброшен после почти двухлетнего поиска и устранения неисправностей, не позволивших решить проблему.

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InSight приземлился на Красной планете в ноябре 2018 года, а несколько месяцев спустя развернул свой пакет тепловых потоков и физических свойств (HP3). План заключался в том, чтобы забить 40-сантиметровый шип в почву на глубину не менее 3 м, где он мог бы измерить тепло, исходящее изнутри Марса.

28 февраля 2019 года крот начал свое подземное путешествие, но остановился на глубине всего на нескольких сантиметрах. NASA неоднократно пыталось ударить по кроту в надежде прорваться или оттолкнуть любые твердые камни или гравий, преграждающие путь. Когда это не сработало, камера InSight на руке повернулась, чтобы проверить проблему. Выяснилось, что виноват толстый слой "твердой корки" - твердой комковатой почвы.

К сожалению, это означало, что у дрели не было достаточного трения, чтобы продвигаться вперед. Поэтому ученые попытались найти обходной путь: они попытались прижать совок на манипуляторе робота к зонду, в свою очередь прижимая зонд к краю просверленного отверстия, чтобы усилить тягу. Хотя некоторое время казалось, что это сработало, прогресс снова остановился.

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Последняя попытка произошла буквально на прошлой неделе. 9 января 2021 года команда использовала руку, чтобы зачерпнуть больше земли на верхней части зонда, а затем утрамбовать его, чтобы попытаться усилить захват. После того, как еще 500 ударов не принесли дальнейшего прогресса, команда объявила о завершении миссии.

"Мы выложили все, что у нас есть, но Марс и наш героический крот остаются несовместимыми", - говорит Тилман Спон, главный исследователь в команде HP3. "К счастью, мы многому научились, что принесет пользу будущим миссиям, которые пытаются копать под землей".

Однако миссия далека от провала. Ученые говорят, что они многое узнали о природе марсианской почвы, что может дать ценную информацию для будущих миссий - включая первых людей, которым, возможно, придется добывать воду.

Для InSight это еще не конец. На корабле есть набор других инструментов, которые все еще работают, в том числе датчики погоды, сейсмометр для поиска "марсоходов" и радиоэксперимент, цель которого - выяснить, является ли ядро ​​Красной планеты жидким или твердым. Фактически, NASA недавно продлило миссию до декабря 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA записал звуки на Марсе.