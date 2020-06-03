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Марсианского крота удалось загнать в грунт Красной планеты

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После серии неудач зонд поместили на нужную глубину.
Ковш загнал зонд в почву Марса
Ковш загнал зонд в почву Марса
NASA

Марсианский ровер InSight смог поместить сейсмический зонд в грунт Красной планеты. Это произошло с третьей попытки.

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Первоначально зонд, названный "кротом", застрял наполовину закопанным. Межконтинентальная команда провела год, разрабатывая планы, чтобы снова вырыть "крота" и погрузить его в почву снова.

В течение прошлого года команда пыталась пробить дыру вокруг "крота", заполнить дыру песком, находящимся поблизости. В конце февраля команда поместила совок над хвостом крота и толкнули его прямо в песок. Этот шаг рискован, потому что тонкий трос, обеспечивающий питание и связь с посадочным модулем, прикрепляется к задней части крота, и сильный удар может повредить его. 

Роботизированная руке нажимала на заднюю крышку зонда, благодаря чему тот углублялся в грунт. Теперь специалистам нужно проверить и возможность самостоятельной работы зонда, сообщается в твиттере миссии.

Теперь зонд будет измерять тепловые потоки в марсианском грунте при помощи шлейфа с датчиками. Тепло исходит от ядра Марса, которое, как и ядро ​​Земли, остается теплым с момента рождения планеты. Измеряя его, исследователи надеются узнать о формировании Марса.

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский модуль починил себя ударом лопаты.

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Теги: Марс, зонд, InSight
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