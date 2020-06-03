Марсианского крота удалось загнать в грунт Красной планеты

После серии неудач зонд поместили на нужную глубину.

Марсианский ровер InSight смог поместить сейсмический зонд в грунт Красной планеты. Это произошло с третьей попытки.

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Первоначально зонд, названный "кротом", застрял наполовину закопанным. Межконтинентальная команда провела год, разрабатывая планы, чтобы снова вырыть "крота" и погрузить его в почву снова.

В течение прошлого года команда пыталась пробить дыру вокруг "крота", заполнить дыру песком, находящимся поблизости. В конце февраля команда поместила совок над хвостом крота и толкнули его прямо в песок. Этот шаг рискован, потому что тонкий трос, обеспечивающий питание и связь с посадочным модулем, прикрепляется к задней части крота, и сильный удар может повредить его.

Роботизированная руке нажимала на заднюю крышку зонда, благодаря чему тот углублялся в грунт. Теперь специалистам нужно проверить и возможность самостоятельной работы зонда, сообщается в твиттере миссии.

After several assists from my robotic arm, the mole appears to be underground. It’s been a real challenge troubleshooting from millions of miles away. We still need to see if the mole can dig on its own. More from our @DLR_en partners: https://t.co/7YjJIF6Asx #SaveTheMole pic.twitter.com/qHtaypoxPp — NASA InSight (@NASAInSight) June 3, 2020

Теперь зонд будет измерять тепловые потоки в марсианском грунте при помощи шлейфа с датчиками. Тепло исходит от ядра Марса, которое, как и ядро ​​Земли, остается теплым с момента рождения планеты. Измеряя его, исследователи надеются узнать о формировании Марса.

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский модуль починил себя ударом лопаты.