Марсианский модуль починил себя ударом лопаты

В NASA пошли на крайние меры.

Каждый день набор инструментов InSight Lander отправляет данные, подтверждающие, что Красная Планета на самом деле не мертва. Марсотрясения регистрируются сейсмометром, закрученные вихри регистрируются на бортовом датчике давления. А датчики температуры помогают отслеживать погоду и смену времен года.

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Однако, несмотря на успехи спускаемого аппарата, один из них встретил сопротивление марсианской среды, пытаясь выполнить свою миссию. Что-то остановило 15-дюймовый пробник InSight, названный "кротом" за его роющее мастерство. Вместо того, чтобы нырять глубоко в марсианский песок, где он может измерять температуру планеты, он застрял наполовину закопанным. Межконтинентальная команда MacGyvers провела год, разрабатывая смелые планы, чтобы снова вырыть крота, но он все еще колебался на поверхности. Теперь их последний шаг - прямой толчок крота в почву. И такой ход привел к успеху, объявили в NASA.

Цель крота, который является измерительным датчиком пакета тепловых потоков и физических свойств InSight (или HP3), состоит в том, чтобы отслеживать изменения температуры самого Марса. Это тепло исходит от ядра Марса, которое, как и ядро ​​Земли, остается теплым с момента рождения планеты. Измеряя его, исследователи надеются узнать о формировании Марса, но из текущего положения палочковидного крота они могут получить показания только температуры поверхности. Планировщики миссий надеются в идеале достичь 4,5 метров под землей, чтобы избежать влияния тепла и холода марсианских сезонов, которые могут помешать измерению истинной температуры планеты.

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На пути может быть камень, но более вероятным виновником является марсианская почва. Предыдущие наблюдения проводили инженеры немецкого аэрокосмического центра, которые разработали зонд, чтобы он окопался в рыхлом песке. Они построили крота, который отскакивает вверх и вниз, как отбойный молоток, погружаясь с каждым ударом и пробираясь вокруг камней, с которыми он сталкивался. Но зонд нашел почву, которая кажется более плотная, чем песок.

В течение прошлого года они пытались пробить дыру вокруг крота, заполнить дыру песком, находящимся поблизости. В конце февраля команда поместила совок над хвостом крота и толкнули его прямо в песок. Этот шаг рискован, потому что тонкий трос, обеспечивающий питание и связь с посадочным модулем, прикрепляется к задней части крота, и сильный удар может повредить его.

Но все эти более ранние маневры были не напрасны, потому что месяцы практики дали команде серьезные навыки работы с ковшом, что сделало такой план более безопасным.

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И пока что этот шаг, похоже, работает. По словам представителя Лаборатории реактивного движения, прижимая ковш, оператор велел кроту копать в течение 25 ударов. Этого достаточно, чтобы он опустился на пару дюймов в идеальных условиях. Ранние изображения показывают, что крот вырыл, возможно, полдюйма, хотя планировщики миссий с нетерпением ждут новых данных, прежде чем объявить о спасении инструмента.

Если крот действительно копает, следующий шаг будет толкание крота под землю. Затем команда хочет разрушить стены дыры и очистить находящийся поблизости песок, надеясь навсегда похоронить крота.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайской пустыне построили марсианскую базу для детей.