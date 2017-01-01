У марсианского крота возникли проблемы с бурением

Зонд наткнулся на камень.

Первый марсианский самозаглубляющийся зонд типа «крота», установленный на посадочном аппарате НАСА InSight, наткнулся на препятствие при попытке бурения грунта поверхности Красной планеты, сообщает НАСА.

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Стационарный марсианский аппарат InSight, совершивший посадку на поверхность планеты в ноябре, развернул этот зонд в составе пакета Heat and Physical Properties Package (HP3). Этот зонд, называемый также «кротом», предназначен для заглубления в грунт и измерения количества тепла, идущего из недр Марса – информация, которая поможет ученым лучше понять структуру планеты и особенности ее формирования.

Однако этот 40-сантиметровый зонд проделал лишь три четверти своего пути в глубину Марса 28 февраля, когда натолкнулся на неожиданное препятствие. Вторая попытка бурения, предпринятая в субботу 2 марта, не дала ощутимого результата. В заявлении представители НАСА сообщили, что данные, полученные на настоящее время, указывают на то, что «крот» наклонен под углом 15 градусов и уперся в довольно крупный камень. И хотя конструкция зонда позволяет ему огибать небольшие валуны при заглублении, тем не менее, команда этого немецкого инструмента приняла решение приостановить операции для проведения тщательного расследования причин возникшей проблемы.

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Хотя зонд в настоящее время прекратил заглубление в грунт, он продолжает выполнять остальные свои функции. После настройки необходимых элементов оборудования зонд испустит тепловые импульсы с температурой в 28 градусов Цельсия, чтобы измерить скорость рассеяния тепла под поверхностью Марса.

«Это свойство, известное как теплопроводность, поможет произвести калибровку датчиков, расположенных на кабеле, идущем от задней части зонда к поверхности», сообщили представители НАСА. «После того как зонд опустится достаточно глубоко, эти датчики будут измерять температурное поле недр планеты, связанное с распадом радиоактивных минералов и остаточным теплом формирования Марса».

Напомним, ранее NASA опубликовало видео-панораму Марса.

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