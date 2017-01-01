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У марсианского крота возникли проблемы с бурением

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Зонд наткнулся на камень.
Бур для сверления Марса
Бур для сверления Марса
NASA

Первый марсианский самозаглубляющийся зонд типа «крота», установленный на посадочном аппарате НАСА InSight, наткнулся на препятствие при попытке бурения грунта поверхности Красной планеты, сообщает НАСА.

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Стационарный марсианский аппарат InSight, совершивший посадку на поверхность планеты в ноябре, развернул этот зонд в составе пакета Heat and Physical Properties Package (HP3). Этот зонд, называемый также «кротом», предназначен для заглубления в грунт и измерения количества тепла, идущего из недр Марса – информация, которая поможет ученым лучше понять структуру планеты и особенности ее формирования.

Однако этот 40-сантиметровый зонд проделал лишь три четверти своего пути в глубину Марса 28 февраля, когда натолкнулся на неожиданное препятствие. Вторая попытка бурения, предпринятая в субботу 2 марта, не дала ощутимого результата. В заявлении представители НАСА сообщили, что данные, полученные на настоящее время, указывают на то, что «крот» наклонен под углом 15 градусов и уперся в довольно крупный камень. И хотя конструкция зонда позволяет ему огибать небольшие валуны при заглублении, тем не менее, команда этого немецкого инструмента приняла решение приостановить операции для проведения тщательного расследования причин возникшей проблемы.

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Хотя зонд в настоящее время прекратил заглубление в грунт, он продолжает выполнять остальные свои функции. После настройки необходимых элементов оборудования зонд испустит тепловые импульсы с температурой в 28 градусов Цельсия, чтобы измерить скорость рассеяния тепла под поверхностью Марса.

«Это свойство, известное как теплопроводность, поможет произвести калибровку датчиков, расположенных на кабеле, идущем от задней части зонда к поверхности», сообщили представители НАСА. «После того как зонд опустится достаточно глубоко, эти датчики будут измерять температурное поле недр планеты, связанное с распадом радиоактивных минералов и остаточным теплом формирования Марса».

Напомним, ранее NASA опубликовало видео-панораму Марса.

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Теги: InSight, NASA, Марс
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