Интересный факт дня: Почему киты и дельфины выбрасываются на берег
К сожалению, тысячи китов, дельфинов и морских свиней ежегодно умирают на берегах по всему миру. Некоторые по естественным причинам, некоторые, несомненно, из-за деятельности человека.
Организация WDC (Whale and Dolphin Conservation) рассказала, почему киты выбрасываются на берег в 2021 году.
Одиночное выбрасывание на берег
Киты и дельфины беспомощны на суше и умрут в течение нескольких часов или дней, если за ними не заботиться должным образом. В некоторых частях мира, в том числе в Европе, киты и дельфины, как правило, сами выкидываются на берег. Большинство из них старые, больные или раненые. Но в других местах, например в Новой Зеландии, они могут выбрасываться на берег группами, причем большинство из них ничем не болеют.
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Живые киты или дельфины часто выбрасываются на берег из-за того, что они старые, больные, раненые и / или дезориентированные. Мертвые киты или дельфины, выброшенные на берег, могут быть результатом естественной смертности или смерти по вине человека, например, удушья в сетях или даже столкновения с лодкой. Иногда на телах есть следы сетей или даже куски веревки или сети.
В 2016 году дельфин-афалина, известный как Спиртл, провел 24 часа на пляже в Морей-Ферт, Шотландия, после того, как выбрался на берег . В конце концов ее спасли и вернули в море. Несмотря на сильные ожоги, ее кожа медленно зажила, и она продолжает плавать.
Групповое выбрасывание на берег
Живые особи одного и того же вида, выбрасывающиеся на берег группой, обычно принадлежат к видам, у которых есть "ведущее животное", и живут в очень тесных социальных группах. Киты-лоцманы - самый известный пример. Обычно, когда они выкидываются на берег, оказывается, что либо вожак совершил навигационную ошибку, либо он заболел или был ранен, и увел остальную часть стаи на берег.
Межвидовая гибель
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Если киты или дельфины разных видов держатся вместе, это может быть связано с тем, что они вместе росли в море. Выбрасывание на берег смешанных видов также могут свидетельствовать о том, что произошло какое-то серьезное тревожное событие, затронувшее обширную территорию и заставившее китов или дельфинов выбраться на берег. Например, утечка химикатов или военные учения.
Тела, выброшенные на берег в необычном количестве - либо одного вида, либо нескольких - часто имеют следы или травмы, полученные в результате того, что их поймали или они застряли в рыболовных снастях. Они также могут попасть на берег в результате шумовых "событий", вызванных военными учениями или разведкой нефти.
Ошибка навигации
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Киты и дельфины с большей вероятностью будут выбраться на берег одних типов и береговой линии, чем другие. Неглубокие, пологие берега из мягких отложений могут сбивать с толку «эхолокацию», которую используют киты и дельфины, чтобы ориентироваться.
Комбинация факторов может заставить китов и дельфинов выбраться на берег, и одна теория связана с их навигацией с использованием магнитного поля Земли. Кристаллы магнетита, которые реагируют на слабое магнитное поле, были обнаружены в мозге и черепах некоторых китов и дельфинов, и магнитное "чутье" может быть важным средством навигации, особенно в глубоких океанах.
Вызваны ли они деятельностью человека или результатом чего-то естественного, выбросы на берег трагичны, но они могут многое рассказать нам о биологии тех, кто оказался на мели, о состоянии популяции, из которой они прибыли, и о морской среде.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за шума моторов речь дельфинов становится проще.
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