Интересный факт дня: Почему киты и дельфины выбрасываются на берег

Живому киту или дельфину, выброшенному на берег на берегу, почти всегда угрожает смерть. Если вы нашли выброшенного на мель кита или дельфина, живого или мертвого, сообщите об этом как можно скорее.

К сожалению, тысячи китов, дельфинов и морских свиней ежегодно умирают на берегах по всему миру. Некоторые по естественным причинам, некоторые, несомненно, из-за деятельности человека.

Организация WDC (Whale and Dolphin Conservation) рассказала, почему киты выбрасываются на берег в 2021 году.

Одиночное выбрасывание на берег

Киты и дельфины беспомощны на суше и умрут в течение нескольких часов или дней, если за ними не заботиться должным образом. В некоторых частях мира, в том числе в Европе, киты и дельфины, как правило, сами выкидываются на берег. Большинство из них старые, больные или раненые. Но в других местах, например в Новой Зеландии, они могут выбрасываться на берег группами, причем большинство из них ничем не болеют.

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Живые киты или дельфины часто выбрасываются на берег из-за того, что они старые, больные, раненые и / или дезориентированные. Мертвые киты или дельфины, выброшенные на берег, могут быть результатом естественной смертности или смерти по вине человека, например, удушья в сетях или даже столкновения с лодкой. Иногда на телах есть следы сетей или даже куски веревки или сети.

В 2016 году дельфин-афалина, известный как Спиртл, провел 24 часа на пляже в Морей-Ферт, Шотландия, после того, как выбрался на берег . В конце концов ее спасли и вернули в море. Несмотря на сильные ожоги, ее кожа медленно зажила, и она продолжает плавать.

Групповое выбрасывание на берег

Живые особи одного и того же вида, выбрасывающиеся на берег группой, обычно принадлежат к видам, у которых есть "ведущее животное", и живут в очень тесных социальных группах. Киты-лоцманы - самый известный пример. Обычно, когда они выкидываются на берег, оказывается, что либо вожак совершил навигационную ошибку, либо он заболел или был ранен, и увел остальную часть стаи на берег.

Межвидовая гибель

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Если киты или дельфины разных видов держатся вместе, это может быть связано с тем, что они вместе росли в море. Выбрасывание на берег смешанных видов также могут свидетельствовать о том, что произошло какое-то серьезное тревожное событие, затронувшее обширную территорию и заставившее китов или дельфинов выбраться на берег. Например, утечка химикатов или военные учения.

Тела, выброшенные на берег в необычном количестве - либо одного вида, либо нескольких - часто имеют следы или травмы, полученные в результате того, что их поймали или они застряли в рыболовных снастях. Они также могут попасть на берег в результате шумовых "событий", вызванных военными учениями или разведкой нефти.

Ошибка навигации

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Киты и дельфины с большей вероятностью будут выбраться на берег одних типов и береговой линии, чем другие. Неглубокие, пологие берега из мягких отложений могут сбивать с толку «эхолокацию», которую используют киты и дельфины, чтобы ориентироваться.

Комбинация факторов может заставить китов и дельфинов выбраться на берег, и одна теория связана с их навигацией с использованием магнитного поля Земли. Кристаллы магнетита, которые реагируют на слабое магнитное поле, были обнаружены в мозге и черепах некоторых китов и дельфинов, и магнитное "чутье" может быть важным средством навигации, особенно в глубоких океанах.

Вызваны ли они деятельностью человека или результатом чего-то естественного, выбросы на берег трагичны, но они могут многое рассказать нам о биологии тех, кто оказался на мели, о состоянии популяции, из которой они прибыли, и о морской среде.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за шума моторов речь дельфинов становится проще.