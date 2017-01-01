Возле Японии нашли новый вид китов

Это новый вид клюворылых китов.

Новый вид кита был давно знаком японским рыбакам, но ученые только сейчас описали его по четырем экземплярам, найденным на Хоккайдо, на берегу Охотского моря. Вид получил имя Berardius minimus. Статья с описанием вида вышла в журнале Scientific Reports.

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Новый вид относится к роду плавунов из семейства клюворылых китов. Это очень небольшой род, до недавнего времени к нему относилось только два вида — северный плавун (Berardius bairdii), который живет в северной части Тихого океана, и южный плавун (Berardius arnuxii), живущий в южной части того же океана. Плавуны — относительно небольшие киты, всего около 10-11 метров в длину. Но китобои, которые занимаются промыслом к северу от Хоккайдо, сообщали, что видели еще более мелкого плавуна, которого между собой они звали куроцутикудзира. Этот кит был совершенно черным, в отличие от известного науке серого B. bairdii.

Некий черный плавун какое-то время оставался непонятным для биологов видом клюворылых китов, но Такаси Мацуиси (Takashi F. Matsuishi) из Университета Хоккайдо и его коллеги изучили четыре туши, найденные на северном побережье Хоккайдо в 2012 году. Четыре животных были очень похожи на северного плавуна, но имели и некоторые отличия. Например, их кожа была действительно черной, как и описывают китобои, они меньше, чем северный плавун — не длиннее 6,9 метров. Даже южный плавун в среднем длиннее, он вырастает до 8,5—9,7 метров в длину. Кроме того, у исследованного кита более короткое рыло относительно тела, чем у известных видов.

Berardius minimus и B. bairdii nature.com

Ученые провели исследование митохондриальной ДНК кита. Оказалось, что он точно принадлежит к роду плавунов, но отличается от двух других видов, известных ранее. При этом разница в нуклеотидной последовательности между новым китом и двумя другими вдвое больше, чем между двумя уже известными.

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Ученые дали киту название Berardius minimus, то есть плавун малый. Ученые заключают, что в прибрежных воды Японии может водиться и другой неизвестный пока плавун — у японских китобоев известно некий кит под названием курасу, что значит ворон. Возможно, это просто еще одно название малого плавуна, но не исключено, что это еще один новый вид, который предстоит описать.

Напомним, ранее сообщалось, что в джунглях Амазонки внезапно нашли мертвого кита.