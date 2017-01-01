Дельфины могут усыновлять детей другого вида

Необычное явление зафиксировано во Французской Полинезии.

В течение более чем трех лет ученые следили за дельфинами-афалинами Tursiops truncatus во Французской Полинезии, а точнее, за самкой, растящей детеныша другого вида — широкомордого дельфина (Peponocephala electra) — наравне со своими детенышами. Как отмечается, это первый подобный случай среди дельфинов, замеченный учеными, и второй в принципе в дикой природе (первый был описан в 2006 году — тогда приматологи увидели, как капуцины растят детеныша обыкновенной игрунки).

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Согласно ученым, афалины могут иногда «красть» детенышей у других видов, однако обычно это делают самки, не имеющие собственного потомства, и такие детеныши, как правило, быстро исчезали. В случае же, о котором говорится в новом исследовании, у афалины появился детеныш Peponocephala electra через два месяца после того, как родился ее собственный детеныш, и ученые считают, что он, вероятно, не был украден. При этом ученые — на основе имеющихся данных (без генетической информации) — не считают, что детеныш другого вида — гибрид.

В конце 2015 — начале 2016 гг., как заметили ученые, биологический детеныш афалины исчез. С чем это связано, точно сказать нельзя, однако ученые предполагают, что это могло быть вызвано конкуренцией с детенышем широкомордого дельфина, которое привело к недостаточной материнской заботе.

Каким образом эта самка Tursiops truncatus «усыновила» детеныша другого вида, непонятно. Возможно, согласно предположению ученых, другая самка украла детеныша Peponocephala electra, а затем данная афалина приняла его — в период, когда она была очень восприимчива к образованию связей с собственным потомством.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Ethology; кратко о результатах сообщает портал ScienceAlert.