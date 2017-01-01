Ученые: Дельфинам нравится смотреть телевизор

Какая именно передача - не важно.

Дельфины настолько умны, активны и любознательны, что для содержания в неволе их постоянно "развлекают", размещая в бассейне предметы для игр. Впрочем, исследователи из приюта для морских животных Dolphins Plus во Флориде обнаружили, что с не меньшим успехом дельфинов можно увлечь и телевизором. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Zoo Biology.

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Келли Уиншип (Kelley Winship) и Холли Эскелайнен (Holli Eskelinen) проводили наблюдения за содержащимися в неволе группами из 11 дельфинов-афалин и пяти крупнозубых дельфинов. Десятиминутные видеозаписи им демонстрировали через специально встроенный в стенку бассейна монитор диагональю 32 дюйма. Ученые отслеживали время, которое животные проводили у экрана, а также другие характерные признаки интереса и возбуждения — движения головы, хлопки ластами и тому подобное.

Фрагменты включали записи живой природы из документального сериала "Планета Земля" с морскими животными и отдельно без них, а также серию анимационного сериала "Губка Боб Квадратные штаны" (первый сезон, третий эпизод). Как ни странно, дельфины не выказали предпочтения той или иной передаче. Их явно интересовал сам экран, точнее говоря, движущиеся картинки, поскольку с не меньшим удовольствием просматривали записи и дельфины, страдающие от нарушений слуха.

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Авторы, впрочем, предупреждают всех владельцев дельфинариев, что прежде чем использовать телеэкран при содержании дельфинов, следует провести тщательные наблюдения. В их группах некоторые животные — в основном самцы — реагировали на просмотр слишком сильным возбуждением и агрессивностью.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за шума моторов речь дельфинов становится проще.