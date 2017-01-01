Из-за шума моторов речь дельфинов становится проще

Дельфины ведут себя как и люди в шумном помещении.

Раздражающие звуки антропогенного происхождения — по большей части от различных средств транспорта — источник особой формы загрязнения окружающей среды, шумового. Оно оказывает неочевидное, но негативное воздействие на здоровье людей и природу. Шум кораблей, гидролокаторов подводных лодок, работающих ветрогенераторов имеет особенное влияние на жизнь морских животных, использующих звуки для коммуникаций и ориентации. Предполагается, что именно он может приводить к выбрасыванию на берег китов и дельфинов, «сбивая» работу их систем эхолокации.

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Еще один неожиданный результат воздействия шумового загрязнения на жителей океана обнаружили Хелен Бэйли (Helen Bailey) и ее коллеги из Чесапикской биологической лаборатории Мэрилендского университета. В статье, опубликованной в журнале Biology Letters, они отмечают, что фразы, которыми обмениваются общительные дельфины, становятся тем короче и проще, чем ближе они находятся к местам высокого звукового загрязнения. Как если бы нам самим приходилось переговариваться в очень шумном помещении.

Развернув придонную сеть звукозаписывающих устройств, ученые исследовали шумовую обстановку на северо-западе Атлантического океана, у побережья Мэриленда и Чесапикского залива. Проанализировав записи, они обнаружили, что уровень фонового шума коррелирует с характерными изменениями в акустических сигналах, которыми обмениваются дельфины-афалины. Их стрекочущие "фразы" сдвигаются к более высоким частотам, становятся короче и проще.

"Упрощение этих свистков, — говорит Лейла Фуда (Leila Fouda), одна из авторов работы, — может вести к снижению количества информации, содержащейся в сигналах, и усложнять коммуникации дельфинов".

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В самом деле, в плане общения дельфины способны посоперничать и с людьми. Они переговариваются, поддерживая социальные связи в стае и контакт при перемещении, координируясь во время охоты и просто приветствуя знакомых при встрече. В норме их речь сложно структурирована, содержит набор свистков и щелчков разной длительности, высоты и тембра. И все эти характеристики падают в окрестностях активного судоходства. По словам ученых, в некоторых районах они зафиксировали фоновый шум, доходивший до 130 децибел — как у обочины загруженной автотрассы.

"Надо работать над созданием более тихих судов", - резюмирует профессор Бэйли.

Напомним, ранее сообщалось, что дельфины могут сканировать водное пространство даже во сне.