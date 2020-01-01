Самый большой айсберг может уничтожить жизнь на острове

Если айсберг врежется в остров Южная Георгия, это может стать причиной гибели пингвинов и тюленей.

Самый большой айсберг в мире может врезаться в остров, населенный пингвинами и тюленями, что может вызвать массовую голодную смерть детенышей животных.

Айсберг, получивший название A68a, откололся от шельфового ледника Антарктики в 2017 году. С тех пор он дрейфует на север, и теперь он находится в опасной близости от острова Южная Георгия. Этот район является убежищем для миллионов папуасских, макаронных и королевских пингвинов, а также морских котиков и морских слонов.

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Некоторые части ледника откололись по пути, но A68a сохраняет рекордную массу. Длина айсберга составляет 151 километр, а ширина - 48 километров. Между тем, остров Южная Георгия имеет длину 169 км и ширину 38 км.

Айсберг мог растерзать подводный шельф острова, выбивая морское дно. Это сокрушит морскую жизнь на своем пути и опустошит подводную экосистему.

Но Герайнт Тарлинг, эколог Британской антарктической службы, сказал, что, поскольку айсберг не находится очень низко в воде, также существует вероятность, что он может скользить по морскому дну, не застревая, пока почти не достигнет береговой линии острова. Тогда он может оставаться там 10 лет.

Это перекрыло бы доступ к океану для родителей пингвинов и тюленей, которые спускаются в воду, чтобы пополнить запасы рыбы и криля, чтобы прокормить своих детенышей.

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"Если им придется сделать большой обходной путь, это означает, что они не вернутся вовремя к своим детенышам и они умрут от голода", - сказал Тарлинг в пресс-релизе.

Многие колонии животных на острове Южная Георгия сейчас находятся в разгаре критических сезонов вылупления и родов.

"Гнезда были построены для пингвинов папуа, и в ближайшее время будут отложены яйца. За последние две недели родились первые детеныши тюленей", - сказал Марк Белчиер, директор по рыболовству и окружающей среде правительства Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов.

Внезапное добавление 30 миль айсберга между островом и океаном, заполненным рыбой и крилем, может уничтожить это новое поколение животных.

У этих детенышей тюленя и пингвинов есть надежда. В последнюю минуту мощное океаническое течение может все еще отклонить айсберг от мелководья, окружающего остров Южная Георгия.

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Стеф Лермитте, ученый, который отслеживал движение айсберга, в понедельник поделился новыми спутниковыми снимками, на которых видно, что айсберг следует за течением и начинает поворачивать в сторону от острова. Но он сказал, что "это все еще очень близко к мелкому дну океана".

Если течение действительно утащит айсберг от южной части острова, это все равно будет небезопасно для животных. По словам Тарлинга, лед может застрять и на восточной стороне острова.

Присутствие айсберга может также изменить экосистему океана вокруг острова, затопив его пресной талой водой.

Во вторник Британская антарктическая служба объявила о планах отправить группу ученых к айсбергу, где они намерены измерить воздействие всей этой пресной воды.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник NASA показал суперайсберг размером с Эстонию.