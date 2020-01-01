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Самый большой в мире айсберг засняли с самолета

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Айсберг дрейфует к острову Южная Георгия.
Айсберг
Айсберг
facebook.com/British.Forces.South.Atlantic.Islands

Самолет-разведчик Королевских ВВС сфотографировал самый большой в мире айсберг, направляющийся к острову Южная Георгия.

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Блок площадью 4200 кв. км, известный как A68a, в настоящее время проходит через Южный антарктический фронт.

Самолет A400M запечатлел детали трещин внутри основной части айсберга, а также обломков льда в окружающих водах.

"Я знаю, что говорю от имени всей задействованной команды, когда говорю, что это, безусловно, уникальная и незабываемая задача, в которой нужно участвовать", - сказал командир эскадрильи Майкл Уилкинсон.

Огромный размер A68a означал, что невозможно было захватить его целиком одним снимком из A400M.

Изображения, видеоматериалы и визуальные наблюдения помогут предсказать будущее поведение айсберга и определить масштаб угрозы для данной местности.

Если A68a столкнется с Южной Георгией, это может вызвать значительные трудности для островных тюленей и пингвинов, пытающихся выйти в море, чтобы найти рыбу и криль.

Напомним, ранее сообщалось, что от Антарктиды откололся самый большой за 50 лет айсберг.

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Теги: фото, айсберг
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