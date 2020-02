От Антарктики откололся ледник размером с Харьков

Ледник острова Пайн-Айленд, один из самых быстро сокращающихся ледников в Антарктике, только что потерял еще один огромный кусок льда, продолжая тревожную тенденцию, которая стала почти ежегодной в последнее десятилетие.

Ученые программы Европейского Союза по наблюдению за Землей внимательно следят за ледником, так как в октябре 2019 года у его кромки появились крупные трещины. Недавно эти трещины окончательно отрезали кусок ледника, выпустив гигантскую мозаику новых айсбергов в близлежащее море Амундсена. По данным The Washington Post, площадь айсбергов примерно равна площади Харькова - 350 квадратных километров.

Само по себе недавнее событие не совсем удивительно и не угрожает глобальному уровню моря. По данным Обсерватории Земли НАСА, таяние - нормальная часть жизни для ледяных образований с участками, плавающими на воде. Поскольку лед на краю ледника уже плавал, этот лед не будет напрямую способствовать повышению уровня моря, когда он неизбежно тает.

Однако за последние два десятилетия случаи таяния происходили гораздо чаще на леднике Пайн-Айленд и соседнем леднике Туэйтс (также известном как «ледник Судного дня»), поскольку окружающий океан нагревается из-за глобального потепления. По словам НАСА, в то время как крупные ледяные события происходили на леднике Пайн-Айленд каждые четыре-шесть лет, сейчас они стали почти ежегодным явлением. В последнее десятилетие огромные куски ледника откалывались в 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 годах, а теперь и в 2020 году.

📢🔴The Pine Island glacier in #Antarctica 🇦🇶 has finally calved, creating many large icebergs!



Check out these #Sentinel1 🛰️🇪🇺 captures from yesterday 09 Feb., last week 05 Feb. and 01 Oct., 4 months ago, when large cracks became apparent. pic.twitter.com/iubE8JffVR