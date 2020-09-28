Ученые: заявления о жизни на Венере не имеют доказательств

Похоже, сенсация не удалась.

На прошлой неделе группа исследователей сообщила миру, что они обнаружили молекулу в верхних слоях облаков Венеры, обычно создаваемую только живыми существами здесь, на Земле.

Объявление о поиске фосфина в облаках Венеры произвело фурор в новостях. Но возражения начали появляться даже тогда, когда стали известны подробности результатов.

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С тех пор у ученых было время, чтобы сформулировать свою критику, которая делится на два основных лагеря. С одной стороны, есть те, кто сомневается в самом обнаружении и в том, действительно ли команда видела то, что, по их утверждениям, видела. И вторая сторона тщательно исследует интерпретацию их исследования.

Даже те, кто настроен скептически, считают полученные данные интригующими. У Венеры горячая поверхность, но идея о том, что жизнь может существовать в ее относительно спокойных верхних слоях атмосферы, витала давно. Все понимают, что это не последнее слово по данному вопросу, и, вероятно, потребуются годы, чтобы полностью разобраться в нем.

“Очевидно, что если это правильно, это очень крутой результат и потенциально может иметь серьезные последствия“, - сказал Джон Карпентер, ученый из обсерватории Атакамского Большого миллиметрового / субмиллиметрового массива (ALMA) в Чили. “Но громкие заявления требуют веских доказательств“.

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В центре этих дебатов находится молекула фосфина, или PH3, которая состоит из одного атома фосфора, связанного с тремя атомами водорода. Фосфин является неприятным и ядовитым газом для многих существ, включая людей, но его производят бактерии, живущие в гниющих сточных водах и болотах, где не хватает кислорода, а также в кишечнике некоторых животных.

Используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях и ALMA, астрономы искали характерные провалы в свете Венеры, которые указывали бы на присутствие различных химических веществ, и заметили один, связанный с фосфином. Результат вызывает особое недоумение, потому что атмосфера Венеры полна углекислого газа и других кислородсодержащих молекул, которые должны мгновенно разорвать фосфин. Его присутствие в любом количестве вызывает недоумение.

Но действительно ли исследовательская группа видела фосфин? “Наблюдения содержат большое количество шума, который может просто имитировать сигнал фосфина“, - предположил Карпентер.

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Майкл Уэй, физик из Института космических исследований имени Годдарда НАСА в Нью-Йорке, согласен.

“Необходимо больше исследований, чтобы убедиться, что это именно эта молекула“, - сказал Уэй . “На данный момент не совсем понятно, что именно они измерили“.

В частности, Уэй указал, что есть сигнатура, связанная с диоксидом серы, SO2, почти на той же частоте света. Диоксид серы является третьим по содержанию газом в атмосфере Венеры, поэтому его присутствие может быть причиной открытия фосфина, сообщил Дэвид Кэтлинг, астробиолог из Вашингтонского университета в Сиэтле.

Команда, которая сделала первоначальное открытие фосфина, заинтересована в проведении последующих наблюдений, чтобы проверить свои результаты. А независимые исследователи с телескопом стратосферной обсерватории для инфракрасной астрономии (SOFIA) НАСА, Очень большим телескопом в Чили и космическим кораблем BepiColombo Европейского космического агентства, который скоро пролетит мимо Венеры на пути к Меркурию, планируют свои собственные поиски фосфина.

Но даже если фосфин существует на соседней с нами планете, есть много причин сомневаться в том, что его создает жизнь. Здесь, на Земле, фосфин связан с живыми организмами, но Венера в буквальном смысле является чужой планетой, и ученые еще не полностью понимают многие ее сложные детали.

Фосфин очень простая молекула, всего четыре атома большой, и “супер легко сделать в лаборатории“, заявил Ли Кронин, химик из Университета Глазго в Великобритании. “Вы просто смешиваете фосфор и основу. Я сделал это по ошибке“.

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Команда, осуществившая обнаружение, попыталась продумать все возможные неживые пути производства фосфина на Венере, которые они могли представить, и опубликовала 100-страничную статью 14 сентября, описывающую их попытки, и в каждом случае терпела неудачу . (Этот документ еще не прошел рецензирование.) Но это не значит, что они не пропустили ничего.

Кронин предположил, что поверхность Венеры, которая считается геологически активной, могла иногда раскрываться, обнажая подземные запасы фосфора. Если сернокислые облака Венеры (H2SO4) затем пошлют дождь, они могут вызвать реакцию с образованием шлейфов фосфина, которые могут объяснить его присутствие в атмосфере. Он добавил, что возможно и множество других способов получения фосфина.

“Вы создали ложное предположение“, - сказал Кронин. “Фосфин присутствует на Венере, и фосфин был замечен в биологии Земли; следовательно, на Венере есть жизнь“.

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Более того, идея земноподобных организмов, даже микробных, живущих в адской токсичной атмосфере Венеры, является сложной для многих ученых. “Капли облака представляют собой концентрированную серную кислоту“, - сказал Кэтлинг. “Химики знают, что если вы добавите биомолекулы к концентрированной серной кислоте, вы получите бурную реакцию, в которой биомолекулы в конечном итоге станут похожи на древесный уголь и более мертвые, чем дверной гвоздь“.

Хотя в этих облаках присутствует немного воды, ее в шесть раз меньше, чем в меде, в котором земные микробы не могут жить, добавил Кэтлинг. Это причина того, что мед не нужно хранить в холодильнике, и почему он может храниться тысячи лет и не погибнуть. “Жизнь в смертоносных облаках Венеры - это просто уловка“, - сказал Кэтлинг.

Чтобы понять, что происходит в этом случае, вероятно, потребуется время. Одно можно сказать наверняка: в ближайшем будущем Венера получит гораздо больше внимания. Со своей стороны, Кронин считает, что, возможно, жизнь действительно существует в облаках Венеры, но может иметь химический состав, совершенно не похожий на земные организмы. По его словам, такая молекула, как фосфин, может быть “био-подсказкой“, но ей потребуется дополнительная информация, чтобы окончательно доказать, создана ли она жизнью.

Напомним, ранее сообщалось, что Венера стала вращаться быстрее из-за ураганов.