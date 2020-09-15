На Венере обнаружили признаки жизни

В атмосфере планеты обнаружили фосфин - газ, образующийся анаэробными бактериями.

Хотя большинство глаз обращено на Марс, как на наиболее вероятное место, где мы можем найти жизнь за пределами Земли, возможно, нам следует обратить внимание на нашего соседа с другой стороны. Высоко в атмосфере Венеры астрономы сделали поразительное открытие газа под названием фосфин - претендента на наличие микробной жизни.

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Фосфин - это относительно редкая молекула на Земле, и когда она действительно появляется в природе, ее обычно вытесняют бактерии и другие микробы, которые не дышат кислородом. Поскольку он не может быть произведен в каком-либо значимом количестве с помощью других известных процессов, в прошлом году исследователи Массачусетского технологического института предположили, что фосфин может быть полезной биосигнатурой для жизни на других планетах. И вот, похоже, охота уже дала свои плоды, совсем недалеко от нашего дома. Группа астрономов, в том числе некоторые из тех же исследователей, которые участвовали в предыдущем исследовании, обнаружила фосфин в атмосфере Венеры.

С температурой поверхности до 464 ° C и атмосферным давлением, которое почти в 100 раз выше, чем на Земле, Венера далеко не рай. Но долгое время существовала гипотеза, что микроскопическая жизнь может найти убежище высоко в атмосфере, на высотах от 53 до 62 км, где температура намного ниже. Это новое обнаружение фосфина добавляет веса гипотезе, но с другой стороны, облака наверху состоят из серной кислоты, что может стать проблемой для любого вида жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

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"Обнаружение фосфина на Венере было неожиданным бонусом", - говорит Клара Соуза Силва, исследователь исследования. "Это открытие вызывает много вопросов, например, как выжить каким-либо организмам. На Земле некоторые микробы могут справиться с примерно 5 процентами кислоты в окружающей их среде, но облака Венеры почти полностью состоят из кислоты".

Используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) и Большую миллиметровую / субмиллиметровую матрицу Атакамы (ALMA), команда обнаружила спектральную сигнатуру фосфина и оценила его концентрацию примерно в 20 частей на миллиард.

Интересно то, что команда говорит, что серная кислота в этих облаках должна постоянно разъедать фосфин, а это означает, что какой-то механизм регулярно пополняет запасы. Но может ли это быть жизнь?

Исследователи изучили ряд потенциальных природных процессов, которые могут приводить к производству фосфина, включая солнечный свет, молнии, вулканическую активность или минералы, поднимающиеся с поверхности. Но по их расчетам, ни один из них не мог объяснить количество обнаруженного газа - фосфина было в 10 000 раз больше, чем можно было бы ожидать от этих процессов.

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С другой стороны, ученые подсчитали, что организмы могут производить такой объем фосфина, работая при этом всего лишь на 10 процентов от ожидаемой производительности.

Каким бы захватывающим ни было открытие, оно далеко не подтверждение инопланетян.

"Это потрясающе: это может быть первое обнаружение жизни за пределами Земли", - говорит Дэнни Прайс, научный сотрудник австралийского проекта Breakthrough Listen, который не участвовал в исследовании. "Если жизнь может возникнуть в гиперацидных облаках на Венере, она может будь то жизнь широко распространена по всей галактике. Но прежде нам нужно исключить менее захватывающие способы проникновения фосфина".

"Могут существовать какие-то сложные механизмы, восполняющие фосфин в атмосфере Венеры, чего мы не видели здесь, на Земле. Чтобы получить дополнительные доказательства, нам необходимо провести тщательные последующие наблюдения".

Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Напомним, ранее сообщалось, что по атмосфере Венеры несется гигантская волна.