На Энцеладе обнаружили намеки на свежий лед в северном полушарии

Инфракрасный снимок позволил обнаружить новообразования льда.

Ученые использовали данные, собранные космическим кораблем NASA "Кассини" за 13 лет исследования системы Сатурна, чтобы сделать подробные изображения ледяной луны и выявить геологическую активность.

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Новые составные изображения, сделанные с космического корабля NASA "Кассини", являются наиболее подробными глобальными инфракрасными изображениями, когда-либо созданными спутником Сатурна Энцеладом. И данные, использованные для создания этих изображений, предоставляют веские доказательства того, что северное полушарие Луны было покрыто льдом изнутри.

Видимый и инфракрасный картографический спектрометр Кассини (VIMS) собирал свет, отраженный от Сатурна, его колец и десяти основных ледяных спутников - свет, который виден людям, а также инфракрасный свет. Затем VIMS разделил свет на различные длины волн, информация, которая дает ученым больше информации о составе отражающего его материала.

Данные VIMS в сочетании с подробными изображениями, полученными подсистемой Imaging Science Subsystem Кассини, были использованы для создания новой глобальной спектральной карты Энцелада.

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В 2005 году ученые "Кассини" обнаружили, что Энцелад, который невооруженным глазом выглядит как ярко-белый снежный ком с высокой отражающей способностью, выбрасывает огромные шлейфы ледяных зерен и пара из океана, который находится под ледяной корой. Новая спектральная карта показывает, что инфракрасные сигналы четко коррелируют с той геологической активностью, которую легко увидеть на южном полюсе. Вот где так называемая "тигровая полоса" вырывает лед и пар из внутреннего океана.

Но некоторые из тех же инфракрасных объектов появляются и в северном полушарии. Это говорит ученым не только о том, что северная область покрыта свежим льдом, но и о том, что в обоих полушариях произошла такая же геологическая активность - смена поверхности ландшафта. Повторное всплытие на севере может быть связано либо с ледяными струями, либо с более постепенным движением льда через трещины в земной коре от подземного океана к поверхности.

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"Инфракрасное излучение показывает нам, что поверхность южного полюса молодая, что неудивительно, потому что мы знали о струях, которые взрывают ледяной материал", - сказал Габриэль Тоби, ученый VIMS из Нантского университета во Франции и соавтор. нового исследования, опубликованного в Icarus.

"Теперь, благодаря этим инфракрасным глазам, вы можете вернуться в прошлое и сказать, что один большой регион в северном полушарии выглядит также молодым и, вероятно, был активен не так давно, в геологической временной шкале".

Кассини, управляемый Лабораторией реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, был орбитальным аппаратом, который наблюдал за Сатурном более 13 лет, прежде чем исчерпал запас топлива. Миссия погрузила его в атмосферу планеты в сентябре 2017 года, отчасти для защиты Энцелада, который потенциально может поддерживать условия, подходящие для жизни, а его океан, вероятно, нагревается и перемешивается гидротермальными источниками, такими как те, что на дне океана Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие места для жизни в Солнечной системе.