Cпутник Сатурна закидывает снежками соседние спутники

Энцелад извергает гейзеры воды, которая опадает на другие спутники в виде снега.

Космический корабль НАСА «Кассини» обнаружил доказательства того, что спутник Сатурна Энцелад «запускает снежки» на соседние спутники.

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Радарные наблюдения, собранные зондом НАСА, показывают ледяной мир, покрывающий своих соседей замерзшей водой, как автоматическая «снежная пушка».

Невероятное открытие было сделано астрономами в Университете Париж-Сакле во Франции, спустя два года после завершения миссии Кассини. Энцелад является шестым по величине из 53 спутников, вращающихся вокруг Сатурна и одной из самых больших внутренних лун. Самые большие внутренние спутники Сатурна — Мимас, Энцелад, Тетис и Диона.

Исследователи обнаружили, что некоторые спутники сияют гораздо ярче остальных, предположив, что их поверхности гораздо более отражающие. Луны настолько ярки при наблюдениях, что астрономы назвали их самыми яркими объектами в Солнечной системе.

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Данные Кассини показывают, что в столь необычной яркости виноват Энцелад, извергая гейзеры воды на орбиту, которая выпадает в виде снега на эти спутники.

Часть воды даже достигает других лун Мимас и Тетис, что делает их поверхность более отражающей.

Открытие было сделано астрономом Алисой Ле Галл и ее коллегами из Университета Париж-Сакле. Астрономы представили свои результаты на встрече Европейского конгресса по планетарным наукам и Отдела планетарных наук в Женеве, Швейцария.

Исследование Сатурна гласит: «Внутренние спутники Сатурна — самые яркие радары в Солнечной системе.

Яркость Мимаса, Энцелада и Тетиса на длине волны в 2,2 см превышает яркость галилеевых спутников. Это указывает на чрезвычайно свежий и чистый водяной лед на поверхностных структурах, а также на наличие рассеивающих структур, которые особенно эффективны при отражении волн в направлении обратного рассеяния.

Астрономы считают, что на Энцеладе бьют мощные гейзеры, которые извергают струи из-под его поверхности. Под ледяным внешним слоем Луны находятся огромные океаны воды, покрывающие лунный спутник.

Напомним, ранее астрономы выяснили, что кольца Сатурна закидывают планету органикой.