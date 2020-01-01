Там может быть жизнь: NASA просят направить миссию на Энцелад

NASA направляется к самой большой луне Сатурна, Титану, но некоторые ученые надеются убедить агентство отправить еще одну миссию к соседу Титана, Энцеладу.

Энцелад - это крошечная, ледяная планета, который ученые лучше всего знают из миссии Кассини к Сатурну, которая завершилась в 2017 году. Тогда космический корабль определил, что на луне океан скрыт под ледяной коркой. Зонд также обнаружил, что Энцелад плюет струями, содержащими материал из этого океана, в космос. Эти шлейфы являются основной причиной, по которой ученые хотят, чтобы возле луны побывал специальный космический корабль.

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"Энцелад - единственная подтвержденная в настоящее время обитаемая среда за пределами Земли, это единственный мир, отвечающий каноническим требованиям к обитаемости", - сказала Аманда Хендрикс, ученый-планетолог из Института планетологии, во время презентации, координируемой Национальными академиями наук 31 марта. "Следующий шаг - поиск маркеров жизни в материалах океана Энцелада, и Энцелад делает это легко, потому что он выбрасывает свой океанский материал в космос".

В частности, Хендрикс утверждала, что Энцелад должен быть целью следующего исследования, наравне с миссией "Стрекоза" на Титан, а также таких миссий, как OSIRIS-REx, миссия "Юнона" на Юпитер и миссия "Новые горизонты" к Плутону и поясу Койпера.

Две миссии, предложенные во время последнего раунда, были сосредоточены на Энцеладе, но они не сделали окончательный выбор. И Энцелад, и Титан были перечислены вместе как один и тот же потенциальный тип - "океанические миры". Поскольку NASA не выбрало миссию на Энцелад, ученые обеспокоены тем, что цель "океанского мира" теперь будет считаться выполненной, даже несмотря на то, что визит на Титан не позволит понять лучше Энцелад. То же самое относится и миссии на Европу - Clipper NASA.

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"Теперь мы знаем, что в нашей Солнечной системе много океанов, и каждый из них, как мы понимаем, уникален, и каждый предлагает что-то свое для понимания планет-океанов", - сказала Хендрикс. "Энцелад отличается от Европы и Титана".

Самая захватывающая причина, по которой Энцелад так отличается от других планет-океанов в нашей Солнечной системе, - это то, что шлейфы вылетают из луны возле южного полюса. Эти шлейфы означают, что ученым не нужно будет создавать космический корабль, который может приземлиться и проникнуть в ледяную оболочку, чтобы изучить скрытый океан.

"Это мое личное мнение, но если мы будем искать жизнь в нашей Солнечной системе, и у нас будет океан, который просто выплескивается в космос и облегчает нам миссию, давайте просто полетим туда и не будем усложнять себе жизнь, сначала пытаясь выполнить посадочную миссию", - сказала Хендрикс.

Напомним, ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек подали заявку на полет к Луне.