Названы лучшие места для жизни в Солнечной системе

Кроме Земли есть еще места для появления жизни.

Биосфера Земли содержит все известные ингредиенты, необходимые для жизни, какой мы ее знаем. В широком смысле это: жидкая вода, по крайней мере, один источник энергии и перечень биологически полезных элементов и молекул.

Но недавнее открытие, возможно, биогенного фосфина в облаках Венеры, напоминает нам, что по крайней мере некоторые из этих ингредиентов существуют и в других частях Солнечной системы. Так где же другие наиболее перспективные места для внеземной жизни?

Марс

Марс NASA

Марс - один из самых похожих на Землю миров Солнечной системы. Он имеет в сутках 24 часа и 37 минут, полярные ледяные шапки, которые расширяются и сужаются в зависимости от времени года, и большой набор поверхностных элементов, которые были созданы водой в течение истории планеты.

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Обнаружение озера под южной полярной ледяной шапкой и метана в марсианской атмосфере (которая меняется в зависимости от сезона и даже времени суток) делают Марс очень интересным кандидатом на жизнь. Метан важен, поскольку он может быть произведен биологическими процессами. Но настоящий источник метана на Марсе пока не известен.

Возможно, что жизнь закрепилась, учитывая доказательства того, что когда-то на планете была гораздо более благоприятная среда. Сегодня Марс имеет очень тонкую сухую атмосферу, почти полностью состоящую из углекислого газа. Это обеспечивает слабую защиту от солнечного и космического излучения. Если Марсу удалось сохранить некоторые запасы воды под своей поверхностью, не исключено, что жизнь все еще может существовать.

Европа

Европа NASA

Европа была открыта Галилео Галилеем в 1610 году вместе с тремя другими более крупными спутниками Юпитера. Он немного меньше Земли и вращается вокруг газового гиганта на расстоянии около 670000 км каждые 3,5 дня. Европа постоянно сжимается и растягивается конкурирующими гравитационными полями Юпитера и других галилеевых спутников, этот процесс известен как приливное изгибание.

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Считается, что луна является геологически активным миром, как Земля, потому что сильные приливные изгибы нагревают ее скалистую, металлическую внутреннюю часть и частично расплавляют.

Поверхность Европы - это огромное пространство водяного льда. Многие ученые думают, что под замерзшей поверхностью находится слой жидкой воды - глобальный океан, который не может замерзнуть из-за изгиба тепла и который может быть глубиной более 100 км.

Доказательства существования этого океана включают гейзеры, прорывающиеся через трещины в поверхностном льду, слабое магнитное поле и хаотический рельеф на поверхности, который мог быть деформирован океанскими течениями, закрученными под ним. Этот ледяной щит изолирует подземный океан от экстремального холода и вакуума космоса, а также от свирепых радиационных поясов Юпитера.

На дне этого океанического мира мы можем найти гидротермальные жерла и вулканы на дне океана. На Земле такие особенности часто поддерживают очень богатые и разнообразные экосистемы.

Энцелад

Энцелад NASA

Как и Европа, Энцелад - это покрытая льдом луна с подводным океаном жидкой воды. Энцелад вращается вокруг Сатурна и впервые привлек внимание ученых как потенциально обитаемый мир после неожиданного открытия огромных гейзеров возле южного полюса луны.

Эти струи воды выходят из больших трещин на поверхности и, учитывая слабое гравитационное поле Энцелада, разбрызгиваются в космос. Это явное свидетельство наличия подземного хранилища жидкой воды.

В этих гейзерах была обнаружена не только вода, но и множество органических молекул и, что особенно важно, крошечные крупинки каменных силикатных частиц, которые могут присутствовать только в том случае, если подповерхностная вода океана находится в физическом контакте со скалистым дном океана при температуре не менее 90˚C. Это очень убедительное доказательство существования гидротермальных источников на дне океана, обеспечивающих химический состав, необходимый для жизни, и локализованные источники энергии.

Титан

Титан NASA

Титан - самая большая луна Сатурна и единственная луна в Солнечной системе с солидной атмосферой. Он содержит густую оранжевую дымку сложных органических молекул и метановую погодную систему вместо воды - вместе с сезонными дождями, засушливыми периодами и поверхностными песчаными дюнами, созданными ветром.

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Атмосфера состоит в основном из азота, важного химического элемента, используемого для построения белков во всех известных формах жизни. Радиолокационные наблюдения выявили присутствие рек и озер жидкого метана и этана и, возможно, присутствие криовулканов - вулканоподобных образований, извергающих жидкую воду, а не лаву. Это говорит о том, что Титан, как Европа и Энцелад, имеет запас жидкой воды под поверхностью.

На таком огромном расстоянии от Солнца температура поверхности Титана составляет -180˚C - слишком низкая температура для жидкой воды. Однако изобилие химических веществ, доступных на Титане, породило предположения о том, что там могут существовать формы жизни - потенциально с принципиально другим химическим составом, чем земные организмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из спутников Сатурна нашли признаки жизни.