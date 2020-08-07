Билл Гейтс предупредил о глобальном кризисе похуже Covid-19

Следующая угроза человечеству - климатические изменения, считает филантроп.

Основатель Microsoft и фонда Билла и Мелинды Гейтс предупредил о новой угрозе всему миру.

"Глобальный кризис потряс мир. Это приводит к трагическому числу смертей, заставляет людей бояться выходить из дома и приводит к экономическим трудностям, которых не было во многих поколениях. Его влияние распространяется по всему миру. Очевидно, я говорю о COVID-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису: изменению климата. Как бы ужасна ни была эта пандемия, изменение климата может быть хуже", - написал Билл Гейтс в своем блоге.

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"Я понимаю, что сейчас сложно думать о такой проблеме, как изменение климата. Когда случается бедствие, человеческая природа - беспокоиться только об удовлетворении наших самых насущных потребностей, особенно когда бедствие столь же ужасно, как COVID-19. Но тот факт, что более высокие температуры в будущем кажутся далекими, не делает их менее серьезной проблемой, и единственный способ избежать наихудших последствий для климата - это ускорить наши усилия сейчас. Несмотря на то, что мир работает над тем, чтобы остановить новый коронавирус и начать восстанавливаться от него, нам также необходимо действовать сейчас, чтобы избежать климатической катастрофы, создавая и внедряя инновации, которые позволят нам сократить выбросы парниковых газов", - объясняет филантроп.

Билл Гейтс добавляет, что, несмотря на прогнозы о снижении выбросов парниковых газов из-за снижения экономической активности, их значение для борьбы с изменением климата было завышено. Международное энергетическое агентство считает, что сокращение составит около 8 процентов. В реальном выражении это означает, что мы выбросим в атмосферу около 47 миллиардов тонн углерода вместо 51 миллиарда.

Это значимое сокращение, и если бы мы могли продолжать этот темп снижения каждый год, климат был бы спасен. Но, к сожалению, эти темпы вырастут после пандемии.

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Для достижения этого 8-процентного сокращения понадобились экстраординарные меры. Более 600 000 человек погибли и десятки миллионов остались без работы. В апреле этого года автомобильное движение было вдвое меньше, чем в апреле 2019 года. На несколько месяцев воздушное движение практически прекратилось.

Гейтс заявляет, что в течение следующих 40 лет повышение глобальной температуры приведет к увеличению глобальной смертности на такую ​​же величину - 14 смертей на 100 000 человек. К концу столетия, если рост выбросов останется высоким, изменение климата может привести к 73 дополнительным случаям смерти на 100 000 человек. В сценарии с более низким уровнем выбросов уровень смертности снижается до 10 на 100 000 человек.

Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году - в пять раз более смертоносным.

Экономическая картина также мрачна. Диапазон вероятных воздействий от изменения климата и от COVID-19 варьируется немного, в зависимости от того, какую экономическую модель вы используете. Но вывод безошибочен: в следующие десять-два десятилетия экономический ущерб, нанесенный изменением климата, вероятно, будет таким же серьезным, как пандемия размером с COVID каждые десять лет. А к концу века будет намного хуже, если мир останется на нынешней траектории выбросов.

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Билл Гейтс также призвал правительства снижать выбросы уже сейчас.

"В отличие от нового коронавируса, вакцина от которого, я думаю, у нас будет в следующем году, нет двухлетнего решения проблемы изменения климата. Потребуются десятилетия, чтобы разработать и внедрить все необходимые изобретения в области чистой энергии. Нам нужно разработать план, чтобы избежать климатической катастрофы - использовать имеющиеся у нас инструменты с нулевым выбросом углерода, разработать и внедрить многие инновации, которые нам все еще нужны, и помочь самым бедным адаптироваться к уже зафиксированному повышению температуры", - предлагает Гейтс.

"Защитники здоровья годами говорили, что пандемия практически неизбежна. Мир не сделал достаточно, чтобы подготовиться, и теперь мы пытаемся наверстать упущенное время. Это поучительная история в отношении изменения климата, и она указывает нам на лучший подход. Если мы начнем сейчас, задействуем возможности науки и инноваций и обеспечим, чтобы решения работали для самых бедных, мы сможем избежать той же ошибки с изменением климата", - завершает миллиардер.

Напомним, ранее сообщалось, что Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания Covid-19.