Билл Гейтс: Коронавирус - это сценарий кошмара

Также миллиардер назвал пути в борьбе с COVID-19.

По словам одного из основателей Microsoft Билла Гейтса, пандемия коронавируса - это "сценарий кошмара", но число погибших из-за этой болезни может быть не таким высоким, как предсказывали некоторые, в том числе президент США Дональд Трамп.

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Трамп на прошлой неделе предсказал, что в США может наблюдаться от 100 000 до 240 000 смертей от COVID-19 до того, как вспышка окажется под контролем, повторив прогнозы советника по здравоохранению Белого дома Энтони Фаучи.

"Если мы будем соблюдать социальное дистанцирование должным образом, мы сможем выйти из этого с минимальным числом смертельных случаев", - сказал Гейтс.

Гейтс, который ушел из правления Microsoft в прошлом месяце, чтобы сосредоточиться на своих благотворительных усилиях, заявил, что если люди продолжат практиковать безопасное социальное дистанцирование и останутся на карантине, дела должны начать выравниваться к концу этого месяца.

"Это сценарий кошмара, потому что вирусные респираторные вирусы от человека к человеку могут расти в геометрической прогрессии", - сказал он. "И вы знаете, если бы мы продолжали ходить на работу, путешествовать, эта кривая никогда не пойдет на спад".

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Гейтс предсказал, что "все станет по-настоящему нормально, пока у нас не появится вакцина, которую мы создаем практически всем миром".

В 2015 году Гейтс предупредил, что болезнь в большей степени, чем война, является угрозой для миллионов людей в ближайшие десятилетия. С тех пор он сказал, что только 5% того, что должно было быть сделано, было сделано для решения такой ситуации, как пандемия коронавируса.

В феврале Гейтс заявил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс внесет до 100 миллионов долларов в глобальный ответ на COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.