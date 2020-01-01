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Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания Covid-19

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Самый вероятный срок: конец мая - начало июня.
Гейтс озвучил возможные сроки окончания пандемии
Гейтс озвучил возможные сроки окончания пандемии
EPA/UPG

Основатель Microsoft  Билл Гейтс во время эфира на канале CNBC озвучил свой прогноз по борьбе с коронавирусом. 

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Гейтс считает, что создавать вакцину для лечения и соблюдать карантин нужно всем сообща. Что касается сроков окончания карантина, в США это может произойти в конце мая или в июне. Но это зависит от того, стабилизируется ли ситуация с пандемией.

"Азиатские страны являются отличным примером того, как борьба против коронавируса ведется на национальном уровне", - добавил миллиардер.

Также Билл Гейтс рассказал, что его фонд работает над вакциной, но для ее тестирования может понадобится до 18 месяцев.

"Это будет либо терапевтическое средство с эффективностью более 95 процентов, либо широко распространенный препарат", - пояснил Гейтс.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.

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Теги: коронавирус, Билл Гейтс
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