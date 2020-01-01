ВОЗ о коронавирусе: Борьба будет долгой
Всемирная организация здравоохранения предупредила в понедельник, что, возможно, никогда не будет “серебряной пули“ для COVID-19 в форме совершенной вакцины и что путь к нормальной жизни будет долгим, поскольку некоторые страны требуют перезагрузки стратегии.
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По сообщениям Reuters, более 18,14 миллиона человек по всему миру инфицированы этой болезнью, и 688,080 умерли, причем некоторые страны, которые считали, что они пережили наихудший случай, пережили возрождение.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан призвали страны неукоснительно соблюдать меры здравоохранения, такие как ношение масок, социальное дистанцирование, мытье рук и тестирование.
“Весть людям и правительствам ясна: Сделай все“, - сказал Тедрос на виртуальном брифинге из штаб-квартиры организации США в Женеве. По его словам, маски для лица должны стать символом солидарности во всем мире.
“Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся получить ряд эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент серебряной пули нет - и никогда не будет“.
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Глава ВОЗ сказал, что, хотя коронавирус был самой большой чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения с начала XX-го века, международная борьба за вакцину также была “беспрецедентной“.
Но он подчеркнул неопределенность. “Есть опасения, что у нас может не быть вакцины, которая могла бы работать, или ее защита могла бы быть в течение нескольких месяцев, а не больше. Но пока мы не закончим клинические испытания, мы не узнаем“.
Райан сказал, что странам с высокими скоростями передачи, включая Бразилию и Индию, необходимо подготовиться к большой битве: “Выход длинный и требует постоянной приверженности“, сказал он, призывая к “перезагрузке“ подхода в некоторых местах.
“Некоторым странам действительно придется сделать шаг назад и посмотреть, как они решают проблему пандемии в пределах своих национальных границ“, - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.
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