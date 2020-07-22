Более половины населения Земли сидит в соцсетях

Больше всего аудитория у Facebook.

Согласно последнему отчету Digital 2020, опубликованному Hootsuite и We Are Social, более половины населения мира пользуются социальными сетями.

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Отчет показывает, что 3,96 миллиарда человек сегодня пользуются социальными сетями - это примерно 51 процент мирового населения. В связи с тем, что большое количество социальных сетей ограничивают использование своих платформ людьми в возрасте от 13 лет и старше, почти две трети (65 процентов) от общего населения мира в настоящее время пользуются социальными сетями.

За последние 12 месяцев 12 новых пользователей во всем мире регистрировались в социальных сетях каждую секунду. Это на 376 миллионов больше, чем за тот же месяц предыдущего года.

На первом месте - Facebook с 2,6 млрд активных пользователей в месяц.

Но Instagram и LinkedIn в последнее время демонстрируют особенно впечатляющий рост. Только за последние три месяца Instagram приобрел 111 миллионов новых пользователей по всему миру, которых можно охватить рекламой. С марта по июнь 2020 года это более миллиона новых пользователей в день.

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С более чем 25 миллионами новых регистраций в LinkedIn с марта по июнь, платформа для карьерного роста имеет в общей сложности 700 миллионов зарегистрированных пользователей. Рост соответствует почти четырем процентам по сравнению с предыдущим кварталом.

Социальные сети уже обогнали поисковые системы среди молодой аудитории: более половины пользователей Интернета в возрасте от 16 до 24 лет ищут товары и услуги через социальные сети. Для сравнения, 46 процентов говорят, что они используют поисковые системы.

Напомним, ранее сообщалось, что половина украинцев сидит в интернете ради соцсетей.