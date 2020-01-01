Опубликованы первые результаты тестирования прививки от COVID-19

Оксфордская вакцина оказалась безопасной.

Первые результаты испытаний перспективной вакцины против COVID-19 на людях были опубликованы в журнале The Lancet. Доказано, что вакцина, разработанная в Оксфордском университете, безопасна и индуцирует два ключевых иммунных ответа, необходимых для защиты от коронавирусной инфекции.

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Оксфордская вакцина COVID-19, недавно переименованная из ChAdOx1 nCoV-19 в AZD1222, была разработана невероятно быстро, начиная с фазы 1/2 на людях, начиная с апреля. Недавно опубликованные предварительные данные сообщают о результатах слепого рандомизированного контролируемого испытания, проверяющего безопасность и иммуногенность экспериментальной вакцины на 1000 субъектов.

Испытуемые получали либо AZD1222, либо менингококковую вакцину в качестве контроля. Начальные этапы тестирования на людях в испытаниях вакцин предназначены для изучения того, насколько безопасна новая вакцина и вызывает ли она биомаркеры, связанные с эффективным иммунным ответом.

Полученные данные свидетельствуют о том, что вакцина не вызывает серьезных побочных эффектов, хотя более половины субъектов проявляют слабые и умеренные побочные эффекты, включая боль в месте инъекции, лихорадку и усталость. Все эти побочные эффекты устраняются в течение 48 часов после лечения.

Что касается иммунных ответов, вакцина вызвала устойчивые ответы антител и Т-клеток у всех субъектов с нейтрализующими антителами, обнаруженными у 91 процента субъектов через один месяц после однократного введения вакцины. Небольшая группа, получавшая бустерную дозу через месяц после начальной дозы, показала еще более сильные ответы антител.

Было замечено, что ответы Т-клеток достигают максимума примерно через две недели после однократного введения вакцины. После двухмесячного наблюдения уровень Т-клеток несколько снизился. На данном этапе неясно, какой долгосрочный иммунитет может обеспечить вакцина, однако эти два иммунных биомаркера, индуцируемых вакциной, аналогичны тем, которые наблюдаются у выздоровевших пациентов с COVID-19.

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"У иммунной системы есть два способа обнаружить и атаковать патогены - реакции антител и Т-клеток", - объясняет Эндрю Поллард, ведущий автор нового исследования. "Эта вакцина предназначена для того, чтобы индуцировать и то, и другое, поэтому она может атаковать вирус, когда он циркулирует в теле, а также нападение на зараженные клетки. Мы надеемся, что это означает, что иммунная система запомнит вирус, поэтому наша вакцина будет защищать людей в течение длительного периода".

Исследователи, не связанные с оксфордской вакциной, выражают осторожный оптимизм после рассмотрения этих новых данных. Хотя эти результаты представляют именно то, на что можно надеяться увидеть на данном этапе разработки успешной вакцины, важно отметить, что еще слишком рано знать, приводит ли это к защите от инфекции в реальном мире.

"Предварительные результаты выглядят очень многообещающе с ответами на вакцину, подобными тому, что наблюдается после естественной инфекции", - говорит Беате Кампманн из Лондонской школы гигиены и тропической медицины."Является ли это тем, что необходимо для защиты от инфекции и / или заболевания, невозможно установить с помощью этих ранних наборов данных"».

Оксфорд объединил усилия с фармацевтической компанией AstraZeneca, чтобы расширить испытания и заложить основу для массового производства вакцины. Ряд крупномасштабных испытаний Фазы 3 уже ведется с участием десятков тысяч людей в Великобритании, США, Бразилии и Южной Африке. Надеемся, что в течение следующих нескольких месяцев эти большие группы дадут представление о том, насколько защищена вакцина в реальных условиях.

Фаза 3 испытаний вакцины обычно занимает довольно много времени. Это связано с тем, что исследователи должны привлекать группу субъектов, которые, как считается, подвергаются высокому риску заражения какой-либо болезнью, на которую нацелена вакцина, и затем следовать за этими субъектами в течение нескольких месяцев, пока они живут в реальном мире. Через некоторое время исследователи могут сравнить количество инфекций между группами вакцины и плацебо, чтобы определить реальную эффективность вакцины в защите человека от инфекции.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания закупила вакцины Билла Гейтса против коронавируса.