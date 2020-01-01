Тестирование вакцины против коронавируса уже начались

Вакцина против Covid-19 стартовала в США.

AP сообщает, что клинические испытания потенциальной вакцины против нового коронавируса начались в понедельник, 16 марта. В испытании, в котором будут проверены результаты экспериментальной вакцинации, разработанной Национальным институтом здравоохранения и производителем лекарств Модерна, не будет использоваться ни активный, ни неактивный образец вируса, как это обычно бывает для вакцин, но вместо этого будет использоваться метод на основе генов, который использует РНК-мессенджер для запуска иммунного ответа у человека.

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The Wall Street Journal сообщила о вакцине, которую разрабатывает Модерна в феврале, которая является относительно молодой компанией, построенной на основе этого генного подхода к разработке лекарственной терапии. В то время, как сообщалось в документе, тестирование должно было начаться в апреле, но похоже, что изменение ситуации в мире ​​ускорило соответствующие сроки. Тем не менее, по словам представителей общественного здравоохранения, любая окончательная проверка вакцины, даже если она окажется эффективной в испытаниях, занимает не менее года - 18 месяцев.

Эти усилия Модерна и NIH едва ли являются единственной попыткой разработки вакцины для противодействия сохраняющейся угрозе COVID-19. Многие усилия как государственного, так и частного сектора, как по вакцинам, так и по лечению, находятся в процессе.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет бороться с коронавирусом в рекламе.